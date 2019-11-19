شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. ما أول تطعيم يحصل عليه المولود فى الـ24 ساعة الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يوجد علاج لعدوى التهاب الكبد الوبائى B، لذلك يعتمد الأطباء على التطعيمات للمساعدة فى الوقاية من هذا المرض الخطير الذى يهاجم الكبد وقد يؤدى إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا تم إهماله.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" فإن عدوى التهاب الكبد B هى حالة خطيرة محتملة، ويجب على المواليد الجدد الحصول على لقاح التهاب الكبد B فى أول يوم من حياتهم، فاللقاح ضرورى لسلامة الطفل.

معلومات هامة عن أول تطعيم فى حياة المواليد الجدد:

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1 -يجب تلقى المواليد الجدد جرعتهم الأولى من لقاح التهاب الكبد B خلال الـ24 ساعة الأولى من حياتهم.

2 -انتقال العدوى من الأم الحامل إلى الطفل.

3 -إذا انتقلت العدوى من الأم للطفل دون تطعيم قد يؤدى إلى موت الرضيع.

4 -لقاح التهاب الكبد B فعال للغاية للوقاية من المرض.

5 -اللقاح آمن جدا.

6 -الأثار الجانبية المحتملة ارتفاع فى درجة الحرارة أو وجع فى منطقة التطعيم لعدة أيام.