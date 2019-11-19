نصائح لتحمي طفلك من الجفاف في العيد

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تحتار الأمهات في اختيار الأطعمة التي تساعد على تحمل حرارة الصيف، والتي تحميهم من الإصابة بالجفاف، دون منغصات في هذه المناسبة.



عن أهم هذه الأطعمة يقدم الدكتور محمد زهران الشيني، أخصائي طب الأطفال هذه النصائح لكل أم:

1. حمسي طفلك على شرب الماء للمحافظة على النشاط الذي يزداد في هذه الأيام، ولأن الماء يقلل الشعور بالتعب والدوخة الناتجين عن التعرق بسبب اللعب.

2. أعطيه الفواكه الطازجة والعصائر؛ لما تحويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

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3. قسمي وجبات الطعام لخمس وجبات يومياً على أن تكون وجبات خفيفة وليست دسمة.

4. أن تحتوي وجبتا الإفطار والعشاء على البروتين الموجود في البيض والحليب والسمك.

5. دعيه يقلل من تناول الحلوى المصنعة من السكر الصناعي، الذي يساعد على الشعور بالتعب.

6. قدمي له الخضراوات الخضراء والصفراء؛ لأنها تحسن من امتصاص الجسم للعناصر الغذائية، ولا يصاب الطفل بعسر الهضم وبالتالي الشعور بالتعب، وتمنحه الطاقة والمناعة.