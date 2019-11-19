وفاة الشيخ سلطان بن زايد وحداد وتنكيس الأعلام بالإمارات لـ٣ أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وأصدرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، بيانا جاء فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. ينعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أخاه المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".



كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الإثنين.