طرق علاج التهاب المسالك البولية في المنزل وطرد البكتيريا

يعاني الكثير من البشر من التهاب المسالك البولية، وهو عدوى تصيب المسالك البولية، تكون ناتجة عن عدد من الأسباب، أهمها التهاب الكلى أو المثانة أو الحالب أو مجرى البول.

ويتعرض كثير من البشر للإصابة بعدوى المسالك البولية بانتظام، مع فرص للعدوى المتكررة وحتى الالتهابات الطويلة الأمد، عبر طرق متعددة نتعرف عليها في السطور التالية.

وتتضمن أعراض التهاب المسالك البولية: ”إحساسًا صعبًا أثناء التبول، وكذلك عبر التشنجات والدم الذي قد يتواجد في البول، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر، وأيضًا آلام الظهر، حيث تأتي الالتهابات الأكثر حدة مع الحمى والتعب الشديد“.

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ولا تقتصر أعراض المرض على ما سبق، فتستطيع البكتيريا في أمعائك، وخاصة التي تعرف بـ E. coli، الانتقال من فتحة الشرج إلى مجرى البول، ثم تصيب المثانة وتصل إلى كليتيك، إذا لم تتم معالجتها.

ويمكن علاج التهاب المسالك البولية في المنزل، إذا قمت بالتعرف عليه مبكرًا، عبر شرب الكثير من الماء وتجنب القهوة والكافيين والمشروبات الكحولية، بحسب وصفة طبية نشرها موقع foxnews .

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كما أن فيتامين C له قدرة فعالة في مكافحة التهاب المسالك البولية، فالحمض الموجود في الفيتامين يساعد على طرد البكتيريا، وتناول الكثير من اللبن الذي يحتوي على بكتيريا البروبيوتيك التي تعد جيدة لمثل هذه الحالات.

ويساعد نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز أيضًا في القضاء على الإحساس بالحرقان، ومع ذلك، إذا ظهرت عليك حمى أو ألم في الظهر أو كنت غير قادر على التبول، فاستشر الطبيب فورًا.

أما مفتاح منع التهاب المسالك البولية فيتمثل في شرب الكثير من الماء على أساس دوري ومنتظم، ويجب أن تشرب الماء على أي حال.

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