س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تليف الكبد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الكبد من الأمراض التي يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص وله العديد من الأسباب والأعراض التي يجب التعرف عليها خلال هذا التقرير، وذلك وفقا لموقع " medicinenet". ما هو تلف الكبد؟

ما هو تلف الكبد؟ تليف الكبد يعد من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها الكبد، وهذا المرض يتعرض له الكثيرون في حالة تعرض الكبد لفيروس ما، ويتطور المرض ببطيء وهو يعني إصابة الكبد بالأنسجة التالفة بدلا من الأنسجة الطبيعة مع تراكم ندوب وفي حالة اهمال علاجه يتعرض الشخص لعدم قدرة الكبد علي القيام بوظائفه الأساسية للجسم.

تليف الكبد ما هي أعراض الإصابة بتليف الكبد؟

ما هي أعراض الإصابة بتليف الكبد؟ خلال المراحل المبكرة من تليف الكبد، لا تظهر أي اعراض للمرض، ولكن في المراحل الأخيرة تظهر العديد من الأعراض ومنها: -ظهور الشعيرات الدموية أعلى البطن. -يصاب مرضي التلف الكبدي بالإرهاق و التعب. -الأرق وعدم القدرة على النوم. -فقدان الشهية. -الغثيان. -فقدان الوزن بدون أسباب واضحة لذلك. -ألم شديد عند الكبد. -زيادة ضربات القلب. -نزف اللثة. -تشوش الرؤية. -الدوخة والدوار. -احتباس السوائل في الجسم. -تساقط الشعر. Advertisements -الإصابة بالكدمات. -اصفرار لون البشرة . -ضعف الرغبة الجنسية. -ضعف الذاكرة. -ارتفاع درجات الحرارة بشكل متكرر. -نزف الأنف . -ضيق في التنفس. -تغير لون البراز ليصبح أسود، ويصبح لون البول داكن. -القيء الذي يصاحبه دم. -عدم القدر علي الحركة. ما هي أسباب الإصابة بتليف الكبد؟

ما هي أسباب الإصابة بتليف الكبد؟ هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بتليف الكبد، ومنها: -الإفراط في تناول الكحول. -الإصابة بالتهاب الكبد B and C -الإصابة بالكبد الدهني.

اعراض تليف الكبد ما هو علاج تليف الكبد؟

ما هو علاج تليف الكبد؟ هناك العديد من الأدوية الهامة التي يجب علي مريض تليف الكبد تناولها ومنها أدوية علاج تليف الكبد الناتج عن التهاب الكبد الوبائي b أو c، كما يجب علي المريض أخذ أدوية للتحكم بزيادة الضغط في الأوعية الدموية المتواجدة في الكبد.

اسباب تليف الكبد

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