شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء تسعد المرأة.. فما هي؟ والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

تمثل المرأة علامة استفهام كبيرة للرجال لأنهم يجهلون ما تحتاجه المرأة فعليا منهم، وقد يرجع ذلك إلى أن النساء لا يعبرن عن رغباتهن بوضوح لأنهم يتوقعون بالخطأ أن الرجال يفهمون تلك الرغبات من تلقاء نفسهم، ولكن من المؤكد ان كثير من الرجال لا يعرفون ولو قليلا عن ما تحتاجه المرأة وما يدور بعقلها



ولذلك من خلال موقع ثقف نفسك سوف نقدم من خلال هذه المقالة أهم 10 أشياء تحتاجها المرأة مما يمكنك من التعامل معها بشكل سليم يرضيها ويجلب لكما السعادة.

1- الحديث معها

من الشائع أن النساء يحبون الحوار والحديث طوال الوقت ولكن ذلك خطأ حيث أنه مع التطور والتقدم الذي يشهده العصر الذي نحياه أصبح للمرأة اهتمامات أخرى عديدة لا تدع لها وقتا تقضيه في حوارات ليست ذات فائدة ولكن يستثنى من ذلك تحدثك إليها من وقت لآخر فهي تحب أن تتحدث معها وأن تشعرها بأنها مستودع أسرارك وتشاركك في أحزانك وأفراحك فهذا يشعرها بالسعادة والاهتمام.

2- المفاجآت

تحب النساء المفاجآت من وقت لآخر فاحرص على أن تقوم بعمل مفاجآة لزوجتك مرة واحدة في الشهر على الأقل، وليس شرطا أن تقوم بشراء هدايا باهظة الثمن كي تسعدها بل إن أبسط الأشياء تعني لها الكثير، فمثلا عندما تعود من العمل قم بتحضير العشاء لها فسوف تشعر بالسعادة وسوف يعمق ذلك من شعور الحب بينكما، ويمكنك أيضا أن تقوم بشراء باقة من الزهور وتقدمها لها أو أن تقوم بكي ملابسك دون أن تطلب منها أن تقوم بذلك فكل هذه الأمور رغم بساطتها إلا أنها تولد شعور بالسعادة الغير عادية لدى المرأة.

3- قم بتوصيلها إلى المنزل بعد العمل

تفضل النساء أن تجد من يقوم بقيادة السيارة وتوصيلها للمنزل عقب يوم عمل شاق وقد أثبتت الدراسات أن معظم النساء يذهبون بسياراتهم الخاصة إلى العمل في الصباح حيث تكون نسبة التركيز في الطريق عالية، ولكنهم يلجأون إلى ركوب التاكسي أثناء العودة للمنزل على عكس الرجال وهذا لا يعد تقليل من قدرات المرأة ولكن هذا ناتج من الإرهاق وعدم الرغبة في تملك زمام القيادة على الطريق بعد يوم العمل، وستكون مفاجأة سارة إذا وجدتك زوجتك منتظرها في موعد الخروج من العمل لتصطحبها إلى المنزل وأن تتولى قيادة السيارة بدلا منها.

4- قهوة الصباح في السرير

تحب المرأة أن تتناول فنجان القهوة في الصباح وهي في السرير وتحب أيضا أن تجد من يقوم بإعدادها لها، وهذا لا يعني أنها تكره الطهي ولكن هذا يعود إلى أن ذلك عادة اعتادت عليها في صباها حينما كانت والدتها تعتني بها وتقوم بتقديم فنجان القهوة لها في السرير، ولذلك فإن أكثر ما يسعد المرأة أن تجدك توقظها في الصباح وفي يدك فنجان من القهوة أو الشاي حسب تعودها فلا تبخل عليها بذلك ولو مرة واحدة أسبوعيا.

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5-الشكولاتة والحلويات

دائما ما تعشق المرأة الشكولاتة والحلويات، فهي تحرص على شرائها دائما وتطلب من زوجها أيضا أن يقوم بشرائها لها فقد تجد غرفتها تخلو من أي طعام ولكن صعب أن تخلو من الشكولاتة والحلوى، ومن المؤكد أنك إن قمت بمفاجأتها بشراء الحلوى والشكولاتة لها فسوف يسعدها ذلك للغاية وسوف يزيد من حبها لك.

6- المجاملة

من منا لا يحب أن يثني الآخرين عليه وعلى صنيعه، فالمجاملة شيئ يشعر المرأة بقيمتها ويؤدي إلى احمرار بشرتها خجلا، وهذا لا يقتصر على مدح شكلها فقط بل فهي تحتاج أن تسمع كلمات الثناء على شخصيتها وعملها وآراءها وذوقها ..الخ، فهذا يشعرها بتقديرك لها ويزيد من مشعرها الإيجابية تجاهك أيضا.

7-المكياج ومستحضرات التجميل

إن المكياج جزء هام جدا في حياة كل أنثى، وقد تختلف في ذلك بعض النساء إلا أن الغالبية العظمى منهن يعتبرون المكياج شيء هام جدا، حيث أن كل امرأة تحب أن تظهر بمظهر جميل وجذاب ليس لتجذب أنظار الرجال إليها ولكن تزيد من ثقتها بنفسها عندما تنظر لشكلها بالمرآة، فهي ترى أن المكياج يزيد من جمالها وأناقتها فهي تصنع ذلك لنفسها ولزوجها أيضا.

8-التسوق

من المؤكد أن الجميع يعلم أن التسوق شيء محبب جدا إلى كل النساء وكل امرأة تكون محبة للشراء بشكل كبير، فهي تقوم بشراء الملابس والأثاث والإكسسوارات ومنتجات الطعام بجميع الألوان والأشكال، فمثلا تجد المرأة تقوم بشراء حذاء بلون يتناسب مع باقي الإكسسوارات وتقوم أيضا بشراء إكسسوارات خاصة بكل ملبس تقوم بشراءه وهكذا ولذا لا تحرم زوجتك من الاستمتاع بالتسوق ولكن يكون ذلك محدد قطعا بقدرة كل أسرة وميزانيتها الخاصة.

9- المجوهرات

إن كل النساء عاشقات للحلي والمجوهرات، فالمشغولات المصنوعة من الذهب والماس والفضة والبلاتين هي حلم كل فتاة، فامتلاكها للمجوهرات المصنوعة من المعادن النفيسة تكون مصدر فخر وتباهي لها، كما أن حب المرأة لامتلاك وارتداء تلك المجوهرات لا يقل أبدا مع تغير الزمن أو التقدم في العمر بل قد يزيد حبها للمجوهرات ولكن لا يقل أبدا.

10- الملابس

ليس مهما كم يحتوي دولاب المرأة من ملابس، فسوف تجدها دائما تذكر أنه ينقصها لون معين أو موديل معين من الملابس، فهي تحب أن تمتلك أكبر قدر من الملابس، فكل امرأة تريد أن ترتدي ملابس مختلفة كل يوم وأشد ما يزعجها أن تجد من يرتدي نفس الموديل الذي ترتدية، ولذلك تحرص على اقتناء أجمل الموديلات والأشكال الفريدة المميزة فهي تهتم بملبسها أكثر من اهتمامها بصحتها، لأنها لا تتحمل أن تظهر أقل أناقة أو شياكة من زميلاتها ومن المضحك أن المرأة عندما تقوم بتحضير شنظة سفر لمدة أسبوع فستجدها تحمل ملابس تكفيها لمدة شهر وليس أسبوع ولا يستطيع أحد أن يعرف سر حب المرأة الشديد للملابس.