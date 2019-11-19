هذا ما يحدث بعد كل علاقة فاشلة!

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

وفق دراسة جديدة نشرتها جامعة أمريكية، أن معاناة المرأة تكون أكبر سواء من الناحية العاطفية أو من الناحية الجسدية إذا فشلت العلاقة العاطفية بينهما.



ومن ناحية أخرى، أشارت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 5 آلاف شخص من 96 دولة، إلى أن النساء بشكل عام يستطعن التعافي من العلاقة الفاشلة بشكل كامل، في حين أن الرجال لا يستطيعون الوصول إلى هذه المرحلة من الشفاء التام.

وطلب الباحثون من الأشخاص الخاضعين للدراسة أن يقيّموا مدى الألم العاطفي والجسدي الذي تعرّضوا له بعد العلاقة الفاشلة، بمقياس من صفر إلى 10، فوجدوا أن النساء أقررن بألم عاطفي بمتوسط 6,84 نقاط، في حين أن متوسط الألم العاطفي بين الرجال كان 6,58 نقاط.

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وتشير هذه الأرقام إلى تقارب في مدى الألم العاطفي الذي يعاني منه طرفا العلاقة كلاهما، أما من الناحية الجسدية فكانت الأرقام أقل، حيث بلغ متوسط الألم بين النساء 4,21 مقابل متوسط 3,75 بين الرجال، ما يشير إلى ضرورة الاهتمام بالتعافي العاطفي بعد أي علاقة غير ناجحة.

كما أوضحت الدراسة أن النساء يستطعن التعافي من هذه العلاقة الفاشلة ويخرجن بحالة عاطفية أقوى، أما الرجال فلا يتعافون تماماً بل يتخطون الأمر ويستمرون في حياتهم الطبيعية، حاملين بعض الألم والأسف في قلوبهم.

كذلك، أظهرت الدراسة أن النساء هنّ من يقدمن على طلب الانفصال أكثر من الرجال، وأن الأفراد المرفوضين يمرون بآلام أكثر من أولئك الذين طلبوا قطع العلاقة أو من الذين انفصلوا بالتراضي في ما بينهم، رغم المعاناة التي يمرون بها جميعاً، إضافة إلى أن عدم القدرة على التواصل بين الشريكين كانت من أهم الأسباب التي دعتهم للانفصال.