للتوقف عن تناول المأكولات الغنية بالسكر كثير من الفوائد الصحية.. فما هي؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

للتوقف عن تناول المأكولات الغنية بالسكر كثير من الفوائد الصحية، إليك بعضاً منها وفق باحثي موقع prevention:



• تنخفض نسبة وفاتك من أمراض القلب والأوعية الدموية: إذ أنّ إضافة السكر يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأنسولين، مما يثير الجهاز العصبي ويرفع من ضغط الدم ويزيد في نبضات القلب. فبعد التوقف عن تناول السكر بعشرة أيّام، ستشهد انخفاضاً بنسبة الكوليسترول السيّئ أو الـ LDL بنسبة 10%، في حين سينخفض التريغليسيريد بنسبة 20% و30%.

• اختفاء الحبوب: يعتبر السكر مادة تسبب الالتهاب الذي يتجلى عبر ظهور حبّ الشباب. فإذا أردت التخلّص منها، ليس عليك سوى الامتناع عن شرب المشروبات الغازية لأنها تثير الالتهاب بنسبة 87% وعن تناول الأطعمة الغنية بالسكر.

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• الوقاية من السكري: إنّ تناول الكثير من السكر يسبب تشكل الرواسب الدهنية حول الكبد، مما يساهم في مقاومة الأنسولين ويقوّض وظيفة البنكرياس الذي يساعد على تحقيق التوازن في الأنسولين.

• الضحك من جديد: يذكر الباحثون في موقع prevention أنّ السكر يؤثر سلباً في مزاج الإنسان، وكذلك دراسة من جامعة كولومبيا نشرت في الـ American Journal Of Clinical Nutrition أنّ النساء اللواتي يتناولن نظاماً غذائياً غنياً بالسكر معرّضات للقلق وتقلّب المزاج.

• ستنام في الوقت المناسب: يساعد تناول السكر على إفراز هرمون الكورتيزول والذي يتعارض مع النوم. كما قد يشعر الفرد كذلك بالحاجة إلى النوم في منتصف اليوم. التوقف، إذاً، عن تناول السكر يجعلك تنام في الوقت المناسب.

• ستخسر الوزن: إن التوقف عن تناول السكر والتخلّي عن السعرات الحرارية التي تحتوي عليها هذه الأطعمة، واستبدالها بأخرى أكثر صحية، يجعلك تخسر الوزن الناجم عن السكر.