ما هي كيفية مواجهة المقاطعة أثناء العمل؟

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

قدّمت صفحة "ذي ميوز" الخاصة بالعمل ومشكلاته نصائح سريعة وحلولا لما يجب أن تفعله لمنع تدخّل الزملاء الذي يقطع حبل أفكارك وتخطيطك المترابط وتركيزك الشديد، حيث يسبق السيف العذل، ولكي تستعيد نبض العمل المفقود بسبب المقاطعة اليك بعض النصائح.



- الباب الموصد هو أبسط السيناريوهات، ويجب أن تسعى لأن يكون ذلك بطريقة مؤدبة غير جارحة، كإرسال الرسالة التالية للزملاء: "عليّ أن أنجز التقرير السنوي قبل طعام الغذاء، الرجاء عدم المقاطعة حتى رؤية باب المكتب مفتوحا".

- استخدم عبارة مطبوعة أنيقة تعلّقها على باب المكتب ونصها "لا أحد في المكتب الآن".

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- حين يكون أحدهم منشغلا معك على مكتبك تماماً، فمن الصعب مقاطعته من دون أن تجرح شعوره، والأفضل هنا أن تجاريه بكلمتين بشأن الموضوع الذي جاء لأجله، ثم قل كلمة تستخدمها عن الوداع أو المغادرة في الأيام العادية ليشعر بالحرج ويغادر.

- أحيانا يقاطعك بريد الكتروني عاجل فتجد نفسك مجبرا على قراءته والإجابة عليه، ولكن قبل أن تفعل ذلك، ولمدة 30 ثانية دوّن بسرعة كلمات مفتاحية تحتفظ بها لتنعش ذاكرتك لاستعادة سياق العمل الذي ستفارقه موقتا ولابد أن تعود له. ليس مهما أن تكون الكلمات مختارة أو مترابطة أو مطبوعة.

- أهم ما يفقده الإنسان الذي يكتب فيقاطعه أحد أو شيء ما هو إيقاع العمل، وهذا يمكن أن تستعيده بمراجعة سريعة لرؤوس أقلام المواضيع التي كتبتها، والكلمات المفتاحية التي دوّنتها، فيعيدك ذلك إلى نفس الإيقاع ويمضي كل شيء إلى نهايته الصحيحة.

- العجز عن التركيز الناجم عن مقاطعة مفاجئة بعيدة جدا عن السياق الذي كنت فيه، من قبيل خبر عاجل في التلفزيون أو المذياع أو على الهاتف المحمول، يقلقك ويأخذك بعيدا عن مناخ العمل. خير لكَ أن تنهض وتبتعد عن المكتب، لتناول قدح من القهوة أو الشاي.