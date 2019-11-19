باحثون: الاناناس يفيد العظام

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

يساعد الاناناس على بناء العظام القوية، وذلك لأنه غنى بالمنجنيز الذى يحتاجه الجسم في بناء عظامه والأنسجة المتصلة به، حسب ما أفاد باحثون.



وأشار الباحثون إلى أن فاكهة الأناناس غنية بالمعادن والفيتامينات، وذلك لأنها تحتوى على الكالسيوم، البوتاسيوم، الألياف، فيتامين "ج"، بالإضافة إلى النسب الضئيلة من الدهون والكوليسترول.

Advertisements

وأوضح الباحثون أن الأناناس يحتوي على كميات كبيرة من السكر، كما أنه غني جداً بالفيتامينات والخمائر المساعدة على الهضم، ويمثل 70% من وزنها ماء و20% من وزنها سكر، يوجد في الاناناس مادة تسمى البروميلين التي تساعد في هضم أثقل الأغذية على المعدة، كما يوجد بها الكثير من الأملاح المعدنية المفيدة مثل اليود والفوسفور.

ويكافح الاناناس الرشح بسب احتوائه على الفيتامينات وخصوصا فيتامين C كما انه يكسر العطش والحر في الصيف وبسبب كثرة الماء في تركيبه فإنه يمنع ضربات الشمس ويدر البول، ويمنع تشكل الرمل والحصى في الكلى والمثانة والمجاري البولية كلها.

وايضا يستعمل من قبل الذين يتبعون الحمية، لأنه لا يحتوي على سكريات بشكل عال، ولأنه مدر للبول ويقذف السوائل الزائدة خارج الجسم ويمنع تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية خصوصا الشرايين، لذلك يمنع تصلب الشرايين.