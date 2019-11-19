شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف تأثير تناول قهوة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

أظهرت دراسة حديثة ان تناول قهوة مضاعفة التركيز او ما يوازيها لناحية كمية الكافيين قبل ثلاث ساعات من موعد النوم الاعتيادي يؤخر الدورة الطبيعية للنوم اربعين دقيقة.



وهذه المرة الاولى التي تكشف فيها دراسة مدى تأثير كمية الكافيين التي يتم تناولها مساء في تأخير الدورة الطبيعية للنوم التي ترسل اشارات على مستوى الخلايا في الجسم عن مواعيد النوم والاستيقاظ.

وأوضح استاذ الفيزيولوجيا في جامعة كولورادو كينيث رايت وهو احد المشرفين الرئيسيين على هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة "ساينس ترانسلايشنل ميديسين" الطبية "أنها الدراسة الأولى التي تظهر ان الكافيين، وهي اكثر مادة ذات تأثير نفساني استخداما في العالم، تؤثر على ايقاع الساعة البيولوجية لدى البشر".

وأشار الى ان "هذا البحث يعطي اضاءات جديدة مذهلة على اثر الكافيين في الحالة الفيزيولوجية البشرية".

واستعان الباحثون في هذه الدراسة بخمسة اشخاص هم ثلاث نساء ورجلان، اخضعوا لتجارب مختلفة مع الكافيين على مدى 49 يوما في مختبر متخصص في بحوث النوم وعلم الأحياء الزمني في جامعة كولورادو بإشراف البروفسور رايت.

وأخضع المشاركون لأربعة اوضاع تجمع مستويات مختلفة من الاضاءة وجرعات متنوعة من الكافيين.

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وبالتالي تناول الأشخاص الذين وضعوا في جو من الاضاءة الضعيفة قرصا يحوي 200 ميليغرام من الكافيين تم تكييفه تبعا لأوزانهم. كما جرى تعريضهم لمستويات اضاءة قوية وتناولوا دواء وهميا أو قرصا من الكافيين.

وسحب الباحثون عينات من اللعاب أخضعوها دوريا لفحوص بهدف قياس مستويات هرمون الميلاتونين الذي تخزنه الغدة الصنوبرية للتحفيز على النوم.

وأوضح العلماء أن الساعة البيولوجية المركزية تتكيف مع مستويات الضوء وتنسق ساعات الخلايا في كل الجسم.

وخلال دورة كاملة من 24 ساعة للساعة البيولوجية، ترتفع مستويات الميلاتونين في الدم للإشارة الى انطلاق مرحلة النوم البيولوجية قبل التراجع عند بزوغ الفجر للدلالة الى بدء مرحلة الاستيقاظ.

وشهد المشاركون في الدراسة الذين تناولوا قرصا من الكافيين مع مستويات اضاءة ضعيفة تأخيرا بنحو اربعين دقيقة في انطلاق مرحلة النوم في ايقاع الساعة البيولوجية مقارنة مع الاشخاص الذين تناولوا دواء وهميا.

وكان التأخير الناجم عن جرعة الكافيين يقارب نصف ذلك المتأتي جراء التعرض لمستويات اضاءة قوية لثلاث ساعات عند وقت النوم.

كما أظهرت الدراسة ان مستويات الاضاءة القوية، لوحدها او مرفقة بتناول الكافيين، تؤخر الساعة البيولوجية لدى الاشخاص بواقع 85 دقيقة و105 دقائق على التوالي.

ولفت الباحثون الى ان نتائج دراستهم من شأنها مساعدة المسافرين على التكيف في شكل أفضل مع التفاوت في التوقيت بحسب مواعيد تناولهم الكافيين.