اعرف سبب آلام الرقبة والكتف لو بتمارس رياضة الجرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثيرمن الذين يمارسون رياضة الجرى لفترة طويلة من آلام شديدة في الرقبة والكتف والجزء العلوي من الجسم، ولكن ما سبب هذه الآلام بعد ممارسة هذه الرياضة ..هذا ما نعرفه فى السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".
ويشيرالموقع إلى إن هذه الآلام في الظهروالرقبة والكتف تحدث بسبب الوضعية غير الصحيحة للجزء العلوي من الجسم أثناء الجري، هذه الوضعية تضع ضغطًا لا لزوم له على الرقبة والكتف مما يؤدي إلى ألم العضلات.
وشكل الجسم الصحيح ضروري لكل نوع من التمارين التي تقوم بها، يمكن أن يصبح إهمال وضعية الجزء العلوي من الجسم مشكلة أيضًا عند الجري للحفاظ على لياقتك البدنية.
إن توجيه كتفيك ورأسك إلى الأمام أثناء الجرى من المشاكل الشائعة التي تؤدي إلى آلام الرقبة والكتف.
بصرف النظرعن هذا، فإن الافتقار إلى المرونة في الجزء العلوي من الجسم والعمود الفقري الأوسط والكتفين يمكن أن يزيد المشكلة
لتحقيق أقصى استفادة من أي شكل من أشكال التمرين، من الضروري الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة، إليك بعض الأشياء التي تحتاج إلى وضعها في الاعتبار أثناء الجرى:
-الكتفين: يجب أن تكون في حالة استرخاء .
-الذراعين: اترك ذراعيك تتأرجح بحرية، يمكن أن يؤدي شد قبضة يدك إلى توتر في الجزء العلوي من الجسم.
-الرأس: أثناء الركض، احتفظ دائمًا برأسك للأمام، والذقن لأسفل، وينبغي أن تكون عيناك في اتجاه الأفق.
-إذا بدأت تشعر بالألم أوالإجهاد في رقبتك وكتفيك، فتأكد من وضعك على الفور، لتحسين مرونتك، يمكنك أيضًا ممارسة اليوجا وتمارين التمدد واشرب الكثير من الماء ولا تنس الإحماء قبل تمرين الجرى.
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