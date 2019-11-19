شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج حروق سقف الحلق البسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البشرة الخارجية ليست المنطقة الوحيدة فى الجسم التى يمكن أن تتعرض لإصابات الحرق، ولكن يمكن قضم قطعة طعام ساخنة أن تحرق سقف الفم، حيث يحتوى الفم على العديد من الأنسجة الحساسة التى قد تكون حساسة للأطعمة والمشروبات الساخنة مما يجعلها مؤلمة للغاية فى حالو تعرضها لأى إصابة.

ووفقا لما ذكره موقع " healthline" هذه الأنسجة في الفم أكثر عرضة للحروق من بعض الأنسجة الرخوة الأخرى في الجسم لأنها حساسة ورقيقة بشكل خاص، فمن اجل تذوق الطعام يجب أن يكون هذا الجلد دقيقًا وهو ما يجعله من السهل أن يتلف أو يتعرض للإصابات.

كيفية علاج الحروق الطفيفة على سطح الفم

لا تتطلب الحروق من الدرجة الأولى أو الحروق الطفيفة على سطح الفم عناية طبية، وعلاج هذا الحالة يكون بسيط وفى المنزل من خلال الطرق التالية وهى:

تناول طعام أو شراب بارد

ارتشف شيئًا باردًا أو مجمدًا ، مثل الثلج ، للمساعدة في تخفيف الألم، بعض المشروبات، مثل الحليب ، تعمل كطبقة مرطبه للجزء الداخلى من الفم وتوفر طبقة من الارتياح ولا يجب شرب الماء فى هذا الحالة.

الأطعمة التي قد تساعد تشمل فى علاج حروق سقف الفم:

لبان خال من السكر، أطعمة ناعمة كريمية مثل الزبادى والآيس كريم والقشطة والجبن، الأطعمة الباردة أو المجمدة وعصير التفاح.

أثناء العلاج يجب تجنب الأطعمة المقرمشة أو الأطعمة ذات الحواف أو الأطراف الحادة، هذه الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التهاب الجلد، وتجنب الأطعمة الساخنة أو حار أيضا.

شطف الفم بالماء المالح

يمكن أن يساعد شطف الماء المالح في ألم الفم وقد ثبت أنه يعزز التئام الجروح، تحضير شطف عن طريق إذابة 1/2 ملعقة صغيرة من الملح في 8 أوقية من الماء الفاتر يجب أن يتم ذلك ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

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الصبار

الصبار يمكن أن يهدئ حروق الجلد ويمكن استخدامه عن طريق الفم، ابحث عن شطف الفم الذي يحتوي على مستخلص الصبار .

ما يجب تجنبه أثناء الشفاء من حروق سقف الفم

الفم عادة يشفى تماما في غضون أسبوع تقريبا للمساعدة فى تسريع عملية الشفاء، إليك بعض النصائح التى قد تساعدك:

تجنب الأطعمة والمشروبات الحمضية مثل الطماطم وعصير البرتقال والقهوة.

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.

تجنب المنتجات التى تحتوى على النعناع أو القرفة.

تجنب الكحول ومنتجات التبغ.

كيف تعرف إذا كان حرق الفم شديدًا

تسبب حروق الدرجة الأولى الحد الأدنى من تلف الجلد وتسمى أيضًا "الحروق السطحية" لأنها تؤثر على الطبقة الخارجية من الجلد تشمل علامات حرق الدرجة الأولى:

احمرار، التهاب بسيط أو تورم، ألم، جفاف الجلد التقشير الذي يحدث عندما يشفي الحرق،أما الحروق الشديدة مثل الحروق من الدرجة الثانية أو الثالثة تطلب عناية طبية فوريه أعراض هذه الحروق تشمل ألم حاد، تورم، احمرار، بالإضافة إلى ظهور بثور، قد يتلاحظ وجود جيوب من القيح.

يمكن للحروق من الدرجة الثالثة أن تؤثر على الأعصاب في الفم وقد لا تتمكن الأعصاب المصابة من نقل إشارات الألم إلى الدماغ هذه الأنواع من الحروق يمكن أن تسبب مضاعفات شديدة.