شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الكبد الوبائى A معدى ولكن غير مزمن.. اعرف كل شىء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الكبد الوبائي A هو مرض معدي يمكن الوقاية منه بالحصول على اللقاح المضاد له، وينتقل المرض من شخص لآخر عبر طريق البراز أو تناول الطعام أو الماء الملوثين.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC التهاب الكبد A هو مرض محدود بذاته ولا يؤدي إلى التهاب مزمن، تتمثل علامات و اعراض الإصابة به فى التعب، وانخفاض الشهية ، وآلام في المعدة ، والغثيان ، واليرقان ، والتي عادة ما تحل في غضون شهرين من الإصابة .

الأجسام المضادة المنتجة استجابة لعدوى التهاب الكبد الوبائي تستمر مدى الحياة وتحمي من الإصابة مرة أخرى، أفضل طريقة لمنع الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي هي الحصول على التطعيم.

ما هو تعريف حالة التهاب الكبد الوبائي الحاد؟

مرض التهاب الكبد الوبائى الحاد تصاحبة أعراض مميزة مثل الحمى والصداع والشعور بالضيق وفقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن أو البول الداكن، بالإضافة إلى اليرقان أو ارتفاع مستويات البيليروبين

كيف تنتقل عدوى التهاب الكبد الوبائي A؟

تنتقل العدوى بمرض الالتهاب الكبد الوبائى A من شخص إلى شخص عبر طريق البراز (أي ابتلاع شيء ملوث ببراز الشخص المصاب) هو الوسيلة الأساسية لانتقال الفيروس .

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يمكن أن يتسبب التعرض للغذاء أو الماء الملوثين أو الأطعمة غير المطهية الملوثة بالـ HAV مصدراً لتفشي المرض ، وكذلك الأطعمة المطبوخة التي لا يتم تسخينها إلى درجات حرارة قادرة على قتل الفيروس أثناء التحضير، والأطعمة الملوثة بعد الطهي

من هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس التهاب الكبد A؟

الأشخاص الذين لديهم اتصال مباشر مع الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد A، الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عامل التخثر.

طرق الوقاية من التهاب الكبد A

من خلال التطعيم النشط المضاد لهذا النوع من الفيروسات.

ما هي فترة الحضانة لفيروس التهاب الكبد A (HAV)؟

متوسط ​​فترة الحضانة لـ HAV هو 28 يومًا.