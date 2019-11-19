شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب التهاب المرارة التاريخ الوراثي السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المرارة تعد عضوا مهما في الجسم، فهي صغيرة الحجم وتقع تحت الكبد ولكن لها دورا كبيرا فى الجسم، فهى تخزن العصارة الصفراوية التي يقوم بإعدادها الكبد ويتم إرسالها للأمعاء الدقيقة وهي تقوم بمساعدة الجسم على الهضم، وفى بعض الأحيان يتعرض الشخص للإصابة بالتهاب شديد في المرارة، وهذا الأمر يزيد من فرص التعرض لإجراء عملية جراحية للتخلص من هذا الالتهاب، وكل هذه الأمور سنتعرف عليها خلال هذا التقرير وفقا لموقع "healthline".

يعانى البعض من الإصابة بالتهاب في المرارة، وهذا الأمر له العديد من الأمور والأسباب المؤدية لهذا الأمر، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة، ومنها:

- يصاب نسبة كبيرة من الأشخاص بالإصابة بالتهاب المرارة نتيجة لإصابتهم بحصى المرارة، وهذا الأمر يتسبب في الإصابة بالعديد المشاكل الصحية، وفي حالة عدم القدرة على استحمال الألم يكون الاستئصال هو الحل.

- ويلعب العامل الوراثى دورا كبيرا فى الإصابة بالتهاب المرارة، أي أن الشخص يكون لديه استعداد وراثي للإصابة بهذا الأمر.

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- زيادة الوزن تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المرارة.

- كما أن اتباع العادات الغذائية الخاطئة تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المرارة.

- الإصابة بالتهاب في القنوات الصفراوية الرابطة بين المرارة والكبد تعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب المرارة.

- زيادة نسبة الكولسترول في المرارة والذى يحدث خلال فترة الحمل.

- كما أن الإصابة بسرطان فى الكبد يعد من أبرز أسباب الاصابة بالتهاب المرارة.