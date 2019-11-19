شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البرتقال كثيرة أبرزها يحافظ على الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرتقال له العديد من الفوائد الصحية وهى من أكثر الفواكه شعبية فى جميع أنحاء العالم، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Times of india".

وفى الوقت الحاضر يعتبر عصير البرتقال جزءًا لا يتجزأ من وجبة الإفطار الصحية، وبالتالى يشجع على بداية صحية لليوم.



فوائد تناول البرتقال 1- غني بفيتامين سى 1- غني بفيتامين سى

يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، حيث توفر برتقالة واحدة 116.2% من القيمة اليومية لفيتامين C. ويرتبط تناول كميات جيدة من فيتامين C بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون لأنه يساعد فى تقليل الجذور الحرة التي تسبب أضرارًا لنا الحمض النووي.

2- تعزيز نظام المناعة الصحى

فيتامين C وهو أمر حيوي أيضًا للوظيفة المناسبة لنظام المناعة الصحي، ومفيد في الوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.

3- يمنع تلف الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب علامات الشيخوخة، ويمكن أن يساعدك تناول البرتقال يوميًا في أن تبدو شابًا حتى سن 50 عامًا.

البرتقال غني بالفيتامينات B6، ويساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين، ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم فى مستوياته القياسية بسبب وجود المغنيسيوم.

4- يحافظ على ضغط الدم طبيعي

5- يخفض الكولسترول

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور فواكه الحمضيات تدعى Polymethoxylated Flavones لديها القدرة على خفض الكولسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة بدون آثار جانبية.

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6- يسيطر على مستوى السكر في الدم

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري.

7- يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

تحتوى البرتقال على D- limonene وهو مركب يتم الوقاية منه لمنع السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي.

8- يعزز الهضم

في حين أن الطبيعة الأساسية للبرتقال حمضية إلا أنها تحتوى على الكثير من المعادن القلوية التى تلعب دورًا في عملية الهضم.

البرتقال مصدر غني بالكاروتينويد، ويلعب فيتامين (أ) الموجود فيه دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العيون.

9- تعزيز صحة العين

وفيتامين (أ) مسئول أيضًا عن منع تنكس الأوعية الدموية المرتبط بالعمر، والذى فى الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى العمى، كما أنه يساعد العينين على امتصاص الضوء.

10 - الحماية ضد الإمساك

البرتقال يحتوى على الألياف القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، و يساعد ذلك في الحفاظ على سلاسة الأمعاء ووظيفة المعدة، ومنع متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك تساعد الألياف فى علاج الإمساك بدرجة أكبر.