صحة ورشاقة

فوائد البرتقال كثيرة أبرزها يحافظ على الجلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البرتقال له العديد من الفوائد الصحية وهى من أكثر الفواكه شعبية فى جميع أنحاء العالم، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Times of india".

 

وفى الوقت الحاضر يعتبر عصير البرتقال جزءًا لا يتجزأ من وجبة الإفطار الصحية، وبالتالى يشجع على بداية صحية لليوم. 

 

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فوائد تناول البرتقال 1- غني بفيتامين سى
يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، حيث توفر برتقالة واحدة 116.2% من القيمة اليومية لفيتامين C. ويرتبط تناول كميات جيدة من فيتامين C بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون لأنه يساعد فى تقليل الجذور الحرة التي تسبب أضرارًا لنا الحمض النووي.

 

2- تعزيز نظام المناعة الصحى

فيتامين C وهو أمر حيوي أيضًا للوظيفة المناسبة لنظام المناعة الصحي، ومفيد في الوقاية من نزلات البرد ومنع التهابات الأذن المتكررة.

 

3- يمنع تلف الجلد

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة المعروفة بأنها تسبب علامات الشيخوخة، ويمكن أن يساعدك تناول البرتقال يوميًا في أن تبدو شابًا حتى سن 50 عامًا.

 

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4- يحافظ على ضغط الدم طبيعي
البرتقال غني بالفيتامينات B6، ويساعد في دعم إنتاج الهيموجلوبين، ويساعد أيضًا في الحفاظ على ضغط الدم فى مستوياته القياسية بسبب وجود المغنيسيوم.

 

5- يخفض الكولسترول

ووفقاً لدراسة أجراها باحثون أمريكيون وكنديون فإن فئة من المركبات الموجودة في قشور فواكه الحمضيات تدعى Polymethoxylated Flavones لديها القدرة على خفض الكولسترول بشكل أكثر فعالية من بعض الأدوية الموصوفة بدون آثار جانبية.

 

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6- يسيطر على مستوى السكر في الدم

تساعد الألياف الموجودة في البرتقال عن طريق التحكم في مستويات السكر في الدم ، مما يجعل البرتقال وجبة خفيفة صحية لمرضى السكري. 

 

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7- يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

تحتوى البرتقال على D- limonene وهو مركب يتم الوقاية منه لمنع السرطانات مثل سرطان الرئة وسرطان الجلد وحتى سرطان الثدي. 

 

8- يعزز الهضم

في حين أن الطبيعة الأساسية للبرتقال حمضية إلا أنها تحتوى على الكثير من المعادن القلوية التى تلعب دورًا في عملية الهضم.

 

9- تعزيز صحة العين
البرتقال مصدر غني بالكاروتينويد، ويلعب فيتامين (أ) الموجود فيه دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأغشية المخاطية في العيون. 

 

وفيتامين (أ) مسئول أيضًا عن منع تنكس الأوعية الدموية المرتبط بالعمر، والذى فى الحالات القصوى يمكن أن يؤدي إلى العمى، كما أنه يساعد العينين على امتصاص الضوء.

 

10 - الحماية ضد الإمساك

البرتقال يحتوى على  الألياف القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، و يساعد ذلك في الحفاظ على سلاسة الأمعاء ووظيفة المعدة، ومنع متلازمة القولون العصبي، بالإضافة إلى ذلك تساعد الألياف فى علاج الإمساك بدرجة أكبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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