شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض القولون العصبي عديدة منها عسر الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة القولون العصبي هي اضطراب وظيفي في القولون (جزء من الأمعاء الغليظة)، وتشمل أعراضه ألمًا مزعجًا في البطن، الانتفاخ، الإمساك أو الإسهال، وهو مرض مزمن لكن يمكن السيطرة على الأعراض وعلاجها، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض القولون العصبى، وفقاً لموقع verywellhealth.



القولون العصبى

اعراض القولون العصبى

تشمل أعراض متلازمة القولون العصبي مجموعة واسعة من المشكلات المعوية، بما في ذلك الإسهال والإمساك وآلام البطن والغازات والانتفاخ.

في حين أن هذه الأعراض هي أشياء يتعرض لها كثير من الناس في وقت واحد، يمكن لمعظم الناس التعامل مع أعراض القولون العصبي عن طريق تغيير نظامهم الغذائي وممارسة التمارين الرياضية وتقليل مستويات التوتر.

يقوم الأطباء بتشخيص القولون العصبي عندما يعاني الشخص من نوبات ثابتة من آلام البطن وتغيير ملحوظ في عادات الأمعاء جنبًا إلى جنب مع عدم وجود أدلة سريرية على وجود اضطراب هضمي مختلف.

-ألم البطن

وهى عبارة عن تشنجات وألم في المعدة، قد يكون هذا الألم خفيفًا أو معتدلًا أو شديدًا، بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم تخفيف آلام القولون العصبي عند حدوث حركة الأمعاء، بينما قد لا يشعر الآخرون بالراحة على الإطلاق، قد يزداد ألم البطن سوءاً بعد الأكل أو عندما تتعرض لضغط كبير.

-إسهال

غالبًا ما يتعرض المصابون بأعراض القولون للإسهال إلى جانب تشنجات البطن والرغبة فى دخول الحمام باستمرار.

قد تحدث حركات الأمعاء 3 مرات أو أكثر في يوم واحد.

-الإمساك

يحدث الإمساك عندما يكون لديك براز صلب وجاف يصعب تمريره، عند وجود الإمساك ، تحدث حركات الأمعاء أقل من 3 مرات في الأسبوع

-حلقات متناوبة من الإسهال والإمساك

في بعض الأحيان يعاني الأشخاص المصابون بالقولون من نوبات الإسهال والإمساك المتناوبة، قد تحدث هذه الحالتين المتطرفين على مدار الأشهر أو الأسابيع أو حتى في نفس اليوم.

بالإضافة إلى مشاكل آلام البطن وحركات الأمعاء، قد تتضمن أعراض القولون العصبي ما يلى:

-عسر الهضم.

-الشعور بعدم إفراغك تمامًا بعد حركة الأمعاء.

-مخاط فى البراز.

-الغثيان المفرط وانتفاخ البطن.

-الانتفاخ الذي قد يتفاقم أو لا يزداد مع مرور الوقت.

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-التجشؤ المفرط.

-حرقة المعدة والحموضة.

-عسر الهضم.

-فقدان الشهية.

- الغثيان.



القولون العصبى

اسباب القولون العصبى

أسباب القولون العصبى لا تزال غير واضحة، حيث أنه قد يكون مزيجًا من المشكلات ويحدث بسبب عوامل مختلفة في كل شخص.

-كاضطراب معوي وظيفي، يبدو أنه ناتج عن مشاكل في كيفية تفاعل الدماغ والأمعاء، في الشخص المصاب بالقولون العصبى، تكون العضلات الموجودة في القولون التي تنقل الطعام المهضوم حساسة بشكل استثنائي لمحفزات معينة.

في بعض الأحيان يتطور القولون بعد الإصابة في الجهاز الهضمي.

قد ينتج القولون العصبى عن الإجهاد أو الانفعالات القوية فى فترة عصيبة من حياتك، مثل وفاة أحد الأقارب أو فقدان الوظيفة.

قد ينتج القولون العصبى عن الاستعداد الوراثي أو الجينات.



القولون العصبى

علاج القولون العصبى

لا يوجد علاج نهائى للقولون العصبى ولكن الهدف من علاجه هو تقليل أعراض القولون المزعجة مثل الإسهال أو التشنج أو الألم أو الإمساك.

- إجراء تغييرات في نمط الحياة، بما في ذلك تبني عادات صحية مثل الرياضة، الحصول على قسط كاف من النوم، تقليل التوتر، وتناول نظام غذائي صحي، يمكن أن تساعدك مذكرات الطعام على تحديد الأطعمة التي تتسبب في حدوث نوبات الألم فى القولون وتجنبها.

-الأدوية

هناك عدة أنواع مختلفة من الأدوية التي قد يصفها الطبيب:

-مضادات التشنج: للتخفيف من آلام البطن والتشنج.

-مضادات الإسهال: لإبطاء حركية الأمعاء وتخفيف الإسهال.

-مضادات الاكتئاب: لتخفيف الألم والتعامل مع أي أعراض الاكتئاب أو القلق.

-المضادات الحيوية: يمكن وصف أنواع معينة تستهدف فرطًا محتملًا للبكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

-الأدوية الخاصة بالقولون.