شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح تساعدك فى علاج ارتجاع المرىء وتخفيف الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء هو احساس بالحموضة المعوية أو بإحساس حارق في وسط صدرك، إذا كنت تريد علاج حموضة المعدة وارتجاع المرىء يمكنك اتباع الخطوات التى نقدمها فى السطور التالية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

ما هو ارتجاع المريء؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بحرقة المعدة في بعض الأحيان، ويحدث ذلك عند عودة الطعام المبتلع أو حامض المعدة إلى المريء، ولكن إذا كانت الحرقة تطاردك بانتظام، فقد يكون لديك مرض الجزر المعدي المريئي، أو ارتجاع المريء ، وهو نوع من الارتجاع الحمضي المزمن.

في الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء، لا يتم إغلاق العضلة العاصرة بشكل صحيح، ويقوم حمض المعدة بانتظام بالصعود لأعلى.

هذا التدفق الحمضي يسبب الحرقة فى المعدة وكذلك بحة في الصوت، السعال الجاف، ألم في الصدر أو الإحساس المزعج بوجود شيء ما عالق في حلقك.

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هذا الانزعاج سيء بما فيه الكفاية. لكن ارتجاع المريء على المدى الطويل ، يمكن أن يلحق الضرر بالمريء ويزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

علاج ارتجاع المرئ بتغييرات نمط الحياة

تقليل الوزن، يمكن أن يؤدي الوزن الزائد إلى دفع الحمض إلى المريء والضغط على العضلة العاصرة للمريء.حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارا بدلاً من تناول كميات كبيرة من الطعام.توقف عن التدخين، يمكن أن يضعف النيكوتين العضلة العاصرة للمريء، لذا الإقلاع عن التدخين يحسن أعراض ارتجاع المريء.

- امنح نفسك فرصة للهضم قبل الاستلقاء أو النوم، ابق مستقيماً لمدة ساعتين على الأقل بعد كل الوجبات.

-تعرف على الأطعمة التى تزيد أعراض ارتجاع المرئ، يجد معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أن بعض الأطعمة تزيد الأعراض سوءًا، لكن يمكن أن تختلف الأطعمة التي تعاني من مشاكل من شخص لآخر، وتشمل الأطعمة المسببة الشائعة الكحول والشيكولاته والقهوة والحمضيات والطماطم والأطعمة الدهنية.

الأدوية لعلاج ارتجاع المرىء

إذا كنت قد تبنت عادات صحية وما زلت تتعامل مع حرقة المعدة، فهناك مجموعة متنوعة من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في السيطرة على الأعراض، منها: مضادات الحموضة من كربونات الكالسيوم التى تعمل على تحييد حمض المعدة، أو الأدوية الأخرى التى تقلل من كمية الحمض التي تنتجها المعدة.