بطولة العالم للجوجيتسو تحتفي باليوم الوطني العماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجوجيتسو المقامة حالياً في أبوظبي باليوم الوطني العماني على هامش أحداث البطولة التي تقام على صالة مبادلة أرينا حتى 24 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس المكتب التنفيذي لأبوظبي.

لاعبو المنتخب الإماراتي الفائزون بالميداليات الذهبية اصطفوا خلف العلم العماني، رافعين لوحة كبيرة كتب عليها "من دار زايد نهنئ سلطة عمان قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الـ49".

وعزف السلام الوطني للأشقاء في سلطنة عمان بصالة مبادلة أرينا في عاصمة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً باليوم الوطني.

وكانت الاحتفالية استثنائية بعدما تابعها وشارك بها وفود من 69 دولة من مختلف قارات العالم توجد بمنافسات البطولة.

ومن ناحيته، أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن اليوم الوطني العماني مناسبة يعتز بها الجميع، وأن سلطنة عمان حكومة وشعبا تحتل مكانة مرموقة في قلوب كل أبناء الإمارات.

وأشار الهاشمي إلى وجود قواسم مشتركة كثيرة بين الدولتين الشقيقتين، معبرا عن سعادته بمشاركة منتخب عمان للجوجيتسو في بطولة العالم الجارية.

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وأعرب الهاشمي عن سعادته بالنمو الذي تحققه رياضة الجوجيتسو في سلطنة عمان الشقيقة مؤكدا أن اتحاد الإمارات يرحب بنقل تجربته إلى الأشقاء في السلطنة لتحقيق النهضة المأمولة للعبة هناك، خصوصا أن الاتحاد الآسيوي معني بتطوير اللعبة في كل دول آسيا.

وأشار الهاشمي إلى أن التطوير تحقق بالفعل من خلال النقلة النوعية الشاملة التي حققتها اللعبة في القارة الصفراء خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، حيث زاد عدد أعضاء الاتحادات الوطنية في آسيا من 12 إلى 42 اتحادا وتضاعف تأثير آسيا كذلك في صنع القرار بالاتحاد الدولي للعبة.

من ناحية أخرى، عبر إبراهيم الحوسني مدرب منتخب الإمارات للناشئين عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال الإمارات في البطولة، مؤكدا أن تصدر المنافسات بـ39 ميدالية يعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات. وأوضح أن مستقبل لعبة الإمارات بخير لكن العمل لا بد أن يتواصل بشكل أكبر.

وقال الحوسني: "قبل البطولة كان التركيز على إعداد المنتخب بشكل جيد، ومعسكر الإعداد كان أفضل إعداد البطولة، حيث دخل كل اللاعبين في أجواء المنافسات مبكرا، وكان التحدي كبيرا حتى قبل البطولة بساعات لأننا كنا بصدد ضبط الأوزان لدى بعض اللاعبين".

وأتم الحوسني: "أحد اللاعبين قام بإنقاص وزنه أكثر من 20 كجم خلال شهرين قبل انطلاق المنافسات، وبرغم أننا حققنا نتائج جيدة في البطولة فإننا ندرك دائما أن التحدي القادم أهم، ولذلك بدأنا على الفور في طي صفحة البطولة، والتفكير فيما هو قادم، لأننا نبحث دائما عن الرقم واحد، وهو ما يحتاج إلى العمل الدائم، لأن الوصول إلى القمة صعب، والحفاظ عليها أصعب".

على صعيد متصل، عقدت الأحد على هامش البطولة ورشة عمل للتحضير لمنتدى الرياضيين الذي يعقد الثلاثاء، وتم الاتفاق على محاور العمل الكاملة التي سيتم تناولها.