حماس وعلاج و"تكسير أطباق".. كيف قضى صلاح وقته في دبي؟

أنهى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول، إجازته في دبي، والتي استغلها في المقام الأول في مواصلة التدريبات للتعافي من إصابته، تمهيدا للعودة لمباريات "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستكون أولاها السبت أمام كريستال بالاس في الجولة الـ13 للمسابقة.

وكان صلاح وصل إلى دبي، الأربعاء الماضي، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، وبدأ في إجراء برنامج علاجي وتدريبي في صالة الألعاب الرياضية مع طبيب الفريق من أجل التعافي من إصابته، وسط أجواء ممتعة في المدينة الإماراتية برفقة بعض أصدقائه، قبل أن يغادرها صباح الإثنين.

وقال مصدر، لـ"العين الرياضية"، إن محمد صلاح واصل، الأحد، قضاء برنامجه اليومي في دبي ما بين مواصلة تدريباته في إحدى صالات الألعاب الرياضية لمواصلة التعافي تماما من إصابته بالكاحل، قبل أن يذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم اليونانية، والذي أسهم خلال وجوده فيه في تكسير الأطباق، وفق طقوس المكان.

ويعد تكسير الأطباق إحدى وسائل المطعم اليوناني من أجل الاحتفاء بضيوفه والترحيب بهم، حيث أكد مسؤولوه، في تصريحات سابقة، لهم أنه يتم تكسير نحو 2000 طبق يوميا من أجل استقبال الضيوف على باب المطعم، قبل أن يتم اصطحابهم لحديقة رائعة الجمال وممرّ مميز يقود لمساحة مذهلة لتناول الطعام.

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وأكد المصدر أن صلاح يعيش حالة معنوية مرتفعة للغاية، حيث ساعدته الأجواء في دبي على الانتعاش والاستشفاء بشكل جيد وقضاء أوقات ممتعة مع بعض أصدقائه، قبل العودة لمعارك البريمييرليج الشرسة.





وكان صلاح وصل إلى دبي، الأربعاء الماضي، بعد خروجه من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة، وبدأ في إجراء برنامج علاجي وتدريبي في صالة الألعاب الرياضية مع طبيب خاص من أجل التعافي من إصابته، واستمتع بأجواء المدينة الإماراتية طوال الأيام الماضية قبل أن يغادرها صباح الإثنين.

وتعرض صلاح لإصابة في الكاحل خلال مواجهة فريقه ليفربول أمام ليستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، بعد تدخل عنيف من الإنجليزي حمزة تشودري لاعب المنافس، ليغيب بعدها أمام مانشستر يونايتد بالمسابقة قبل أن يعود في مباراتي جينك البلجيكي بدوري أبطال أوروبا وتوتنهام بالدوري الإنجليزي.

وتسببت مشاركات اللاعب مع ليفربول في المباريات في تجدد إصابته خلال معسكر منتخب مصر الأخير استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، وهو ما أدى إلى خروجه من حسابات حسام البدري المدير الفني للفريق، ليغادر المعسكر إلى دبي من أجل مواصلة التأهيل.

وأكد المصدر، لـ"العين الرياضية"، أن النجم المصري لم يتحدد موقفه بشكل نهائي من المشاركة أساسيا أمام كريستال بالاس، لكن احتمالات مشاركته باتت كبيرة بعد تعافيه خلال رحلة دبي بشكل كبير من تبعات الإصابة.