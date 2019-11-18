سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2019

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية الكبرى، لكنه سجل انخفاضا في 5 بنوك خاصة، وارتفع في بنكين، وبقي متوسط السعر على شاشات البنك المركزي عند 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

وأصبح سعر الدولار في مصر أكثر وضوحا خلال التعاملات الصباحية التي قلصت الفوارق بين أسعار البنوك المختلفة لتصل إلى 4 قروش، وقدمت البنوك 4 أسعار مختلفة مقارنة بفوارق وصلت إلى 6 قروش و6 أسعار مختلفة، أمس.

وكان سعر الدولار قد انخفض مقابل الجنيه المصري خلال أكتوبر الماضي بنحو 13 قرشا كاملة، حيث كان متوسط السعر في بداية الشهر الماضي 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

ويعد السعر الحالي للجنيه المصري هو الأعلى منذ أكثر من عامين ونصف العام، حيث لم تكن العملة المصرية بهذه القوة منذ الرابع من مارس 2017، وفقا لحسابات "رويترز" التي توقعت مواصلة صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

5 بنوك تخفض الدولار وبنكان يرفعان السعر

وخفضت 5 بنوك أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بقيم تتراوح بين قرشين إلى قرش واحد، وهي البركة بقيمة (قرشين) وكريدي أجريكول بقيمة (قرشين) وعودة بقيمة (قرشين) وقناة السويس بقيمة (قرشين) ومصر إيران للتنمية بقيمة (قرش)، فيما رفع البنك المصري الخليجي سعر الدولار قرشين ورفع البنك الأهلي الكويتي أسعار الدولار قرشين.

أعلى سعر للدولار في مصر

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى البنك الأهلي الكويتي عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وبسعر أقل قرش في البيع وقرشين في الشراء، يشتري مصرف أبوظبي الإسلامي العملة الخضراء مقابل 16.09 جنيه وبيع الدولار بـ 16.18 جنيه.

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أما بنكا البركة وكريدي أجريكول فباعا الدولار بسعر أقل قرشا واحدا عند 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، بعد أن كانا يقدمان أعلى سعر للدولار أمس عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

كما تكرر سعر 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع في بنوك العربي الأفريقي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب" وبلوم مصر.

أكبر بنك خاص يبيع الدولار بأقل سعر

أما أقل سعر للدولار في البنوك العاملة بمصر فتم تسجيله في البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة عند مستوى 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنكي عودة وقناة السويس اللذين خفضا أسعارهما قرشين مقارنة بالأمس.

سعر الدولار في أكبر بنك حكومي

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل الدولار 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع، وتكرر السعر ذاته في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية.

وتكررت هذه القيمة للدولار على شاشات 5 بنوك أخرى؛ هي الأهلي اليوناني والمصرف المتحد والإسكندرية ومصر إيران للتنمية (الذي خفض أسعاره قرشا مقارنة بالأمس) والبنك المصري الخليجي (الذي رفع أسعاره قرشين مقارنة بالأمس).

اليورو يقفز 5 قروش والإسترليني يرتفع 6 قروش

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري، واصل اليورو ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مسجلا 17.75 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، مقارنة بـ 17.70 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع أمس.

كذلك، ارتفع الإسترليني إلى 20.73 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، مقارنة بـ20.67 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي يزيد 3 قروش مقابل الجنيه

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وبقي سعر الدرهم الإماراتي عند 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، وبقي سعر شراء الدينار الكويتي عند 52.67 جنيه للشراء فيما ارتفع سعر البيع إلى 53.26 جنيه مقارنة بـ53.23 جنيه أمس، وفقا لشاشات البنك الأهلي المصري.