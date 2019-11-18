شكرا لقرائتكم خبر عن الصداع النصفى قد يكون مثيرا للقلق.. خطوات تمنع حدوثه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفي هو صداع لا يطاق يحدث فى شدة متفاوتة، فإذا كنت تعانى من الصداع النصفى، فأنت تعرف مدى سوئه، نظرا لأنه بطريقة ما يوقف الحياة لبضعة أيام مع الأعراض التى لا تطاق والآثار اللاحقة.

على الرغم من أنه لا يمكن التحكم فى ما يحدث عند الإصابة بالصداع النصفى، إلا أنه يمكنك توخى الحذر بشأن الأسباب التى تؤدى إلى حدوثه.

وفقا لتقرير موقع " thehealthsite" يصاحبه أعراض مثل الغثيان والقيء وعدم الحساسية تجاه الضوء والصوت، وهو حالة شائعة ويتأثر بها ملايين الأشخاص حول العالم، وعادة ما يكون سببها سبب أو آخر يمكن تشخيصه ذاتيًا.

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يمكن أن يتراوح السبب بين التغيرات الهرمونية أو بعض الأطعمة أو المشروبات أو الإجهاد أو ممارسة التمرينات الرياضية، ويعرف بأنه صداع الخفقان فى أحد جانبى الرأس وقد يكون السبب فى ذلك الحالات المزمنة لسنوات أو مدى الحياة.

أسباب الصداع النصفى غير واضحة ولكنها عادة ما تكون مشتبه فيها بسبب نشاط غير طبيعى فى الدماغ، ولكن قد يؤدي هذا النشاط إلى تعطيل الطريقة التي تتواصل بها أعصاب الدماغ وقد يؤدى أيضًا إلى خلل كيميائى يؤدى إلى حدوث صداع.

إذا كنت تعانى من الصداع النصفي لبعض الوقت الآن، فستتمكن من ملاحظة وجود نمط، وإذا كان هناك طعام معين لاحظت أنه يسبب أعراض الصداع النصفى لديك، فيجب أن تبتعد عنه.

قلل من تناول الكافيين لمنع الصداع النصفى.

إذا كنت تعانى من الصداع النصفى وكنت تحب القهوة، فقد تواجهك مشكلة هنا .

الكافيين هو أحد الأسباب للصداع النصفى، ولكن قطع الكافيين بشكل مفاجئ قد يؤدى أيضًا إلى صداعك، فإذا لاحظت أن الكافيين يزيد من حدة الأعراض، فقم بخفضها ببطء .

الراحة والنوم السليم، لان قلة النوم تشدد على أعصاب الدماغ وقد تسبب الصداع النصفى .

إذا كنت فى وظيفة تتطلب الكثير من وقت الشاشة، يجب راحة عينك بعض الوقت من النظر للشاشات الرقمية لمنع الصداع.

يمكن أن يؤدى الإجهاد أيضًا إلى ظهور أعراض الصداع النصفى، لذا تأكد من حصولك على قسط كافٍ من الراحة .

تجنب الجفاف، فإنه يسبب الصداع النصفى.

نصائح لتفادى الصداع النصفى