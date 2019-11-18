شكرا لقرائتكم خبر عن تخلص الجسم من السموم يساعد على التئام الأوعية الدموية لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت الأبحاث أن نظام "البلعمة الذاتية" وهو طريقة يقوم بها الجسم للتخلص من السموم والخلايا التالفة، يساعد على التئام الأوعية الدموية لمرضى السكر.

وتعد مضاعفات الأوعية الدموية من عوامل الخطر الرئيسية للاعتلال والوفيات لدى مرضى السكر، وتنقسم هذه المضاعفات إلى الأوعية الدموية الدقيقة (تلف الأوعية الدموية الصغيرة) والأوعية الدموية الكبيرة (تلف الأوعية الدموية الأكبر)، بحيث تشمل مضاعفات الأوعية الدموية الدقيقة تلف العينين ما قد يؤدي إلى العمى، وتلف الكلى التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي والأعصاب التي تؤدي إلى العجز الجنسي واضطرابات القدم السكري (والتي تؤدي إلى البتر).

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وفقًا للدراسة التى نشرت فى مجلة "Experimental Physiology " فإن البلعمة الذاتية هي طريقة الجسم لتنظيف الخلايا التالفة، من أجل تجديد خلايا أحدث وأكثر صحة.

الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة يونسي، هي الأولى التي تُظهِر دورًا وقائيًا في تنشيط البلعمة الذاتية في الخلل الوعائي لمرض السكري من النوع الثاني، حيث استخدم الباحثون الفئران التي لها سمات مماثلة مثل السكري من النوع 2.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استهداف البلعمة الذاتية يمكن أن يكون هدفًا محتملًا لعلاج مشاكل الأوعية الدموية لدى مرضى السكري من النوع 2.