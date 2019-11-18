حملة مصرية للتوعية بمخاطر الإسراف في المضادات الحيوية

أطلقت مستشفى المعلمين بالتعاون مع مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف على طلاب المدارس، أولى فعاليات أسبوع التوعية بمخاطر الإسراف في استخدام المضادات الحيوية بتوعية طلاب مدراس قرى الفيوم وكذلك أولياء الأمور.



وتنطلق هذه الفعالية بالتزامن مع تنظيم معظم دول العالم ومنظمة الصحة العالمية فعاليات مماثلة بداية من الإثنين وحتى الأحد الموافق 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يعرف بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.





وشملت رسائل التوعية التي تم تقديمها، الإثنين، لطلاب قرى الفيوم وأولياء أمورهم، طرق التوعية بمكافحة العدوى وعدم الإسراف في تناول المضادات الحيوية، بهدف بناء سلوكيات يومية داخل المستشفيات وفي حياتنا العامة ومنها أهمية غسل الأيدي بالماء والصابون وهي الوسيلة الأفضل لمكافحة العدوى، وكذلك حتمية استشارة الطبيب المعالج قبل الشروع في تناول أي مضاد حيوي.

ومن أكثر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات المبلغ عنها شيوعا هي: (الإشريكية القولونية، والكيليبيسلا الرئوية، والمكورات العنقودية الذهبية، والعقدية الرئوية، تليها السالمونيلا).

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حملات التوعية شملت أيضا مخاطر استعمال المضادات الحيوية بالشكل غير الصحيح وغير الآمن ما تسبب في أن تصبح الميكروبات مقاومة ولا تتأثر بالمضاد الحيوي فتبدأ بالتكاثر متسببة في إطالة مدة المرض وتؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة نتيجة عدم فعالية الأدوية في مواجهة البكتيريا مما يعني استمرار حالة العدوى وزيادة خطر انتقالها إلى أشخاص آخرين.

وبعض الأمراض لن يعود بالإمكان معالجتها بكيفية سهلة كما في السابق مما يعني مزيد من الرعاية والعلاج واللجوء إلى مضادات حيوية أخرى يمكن أن تتسبب في مضاعفات جانبية حادة.

وتبين أن نسبة مقاومة البكتيريا لواحد على الأقل من المضادات الحيوية الأكثر استخداما فيما بين المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالتهابات في مجرى الدم قد تراوحت بشكل كبير جدا بين مختلف البلدان من صفر إلى 82%.

فيما تراوحت معدلات مقاومة البنسلين، وهو الدواء المستخدم منذ عقود من الزمن لعلاج الالتهاب الرئوي بجميع أنحاء العالم، بين صفر و51% فيما بين البلدان المبلِّغة عنه.



أما معدلات مقاومة التهابات المسالك البولية الناجمة عن الإشريكية القولونية للسيبروفلوكساسين، وهو مضاد حيوي يشيع استخدامه لعلاج هذه الحالة الصحية، فقد تراوحت بين 8% و65%.



