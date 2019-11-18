8 حقائق عن مخاطر المضادات الحيوية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد ينجم عنها وفاة ملايين الأشخاص، متوقعة أن تتكلف أنظمة الرعاية الصحية حول العالم مليارات الدولارات بحلول عام 2050، بسبب انتشار هذه البكتيريا.

ويهدف إحياء الأسبوع العالمي لزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية، والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين صفوف الجمهور والعاملين الصحيين.

وحذرت المنظمة، في تقرير صحي جديد، من خطورة الأمراض المقاومة للأدوية على صحة البشر حول العالم، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أزمة مقاومة مضادات الميكروبات، والتعاون لمنع ملايين حالات الوفاة كل عام.

وتقدم المنظمة 8 حقائق عن المضادات الحيوية ومخاطرها على الصحة وهي:

- قد تتعارض المضادات الحيوية مع أدوية أخرى.

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- تعد مقاومة المضادات الحيوية واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد الصحة العالمية.

- لا تؤخذ المضادات الحيوية إلا عن طريق وصفة طبية.

- بعض الناس قد تكون لديهم حساسية من المضادات الحيوية، وهي غير مناسبة للذين يعانون من مشكلات طبية، أو الحوامل، أو المرضعات.

- مقاومة المضادات الحيوية يمكن أن تؤثر في أي شخص وفي أي عمر وفي أي بلد.

- أصبح من الصعب علاج عدد متزايد من العدوى، مثل: الالتهاب الرئوي، والسل، والسيلان، والسالمونيلا؛ حيث إن المضادات الحيوية المستخدمة لعلاجها لم تعد فعالة كما في السابق.

- المضادات الحيوية ليست علاجاً لجميع الأمراض، وهي لا تعالج العدوى الفيروسية مثل البرد والزكام.

- البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية قد ينجم عنها وفاة ملايين الأشخاص، وقد تكلف أنظمة الرعاية الصحية حول العالم مليارات الدولارات بحلول عام 2050.