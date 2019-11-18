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شكرا لقرائتكم خبر عن السكر أكثر خطرا على الصحة من التدخين والمشروبات الكحولية.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر
وتوصل الدكتور سيمون كابويل، أستاذ علم الأوبئة السريرية فى جامعة ليفربول فى المملكة المتحدة، إلى أنه فى كل مكان توجد المشروبات السكرية والوجبات السريعة غير المرغوب فيها التى تهدف إلى الربح، ويؤدى تناولها إلى ارتفاع وباء السمنة، الذى ينتج عنه عبء كبير من المرض، ويؤدى إلى الموت.
وأضاف "ستيج" أن الأطفال هم الأهداف الرئيسية لحملات التسويق لأنهم أقل قدرة على فهم أضرار السكر، فقد أصبح استخدام السكر وسيلة لتهدئة وترفيه ومكافأة الأطفال، ويترتب على ذلك مشاكل السمنة المفرطة، ومشاكل القلب.
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