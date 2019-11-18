شكرا لقرائتكم خبر عن السكر أكثر خطرا على الصحة من التدخين والمشروبات الكحولية.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن تناول السكر يعد أخطر على الصحة من تدخين السجائر وتعاطى الكحوليات.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" فوجد الباحثون من جامعة ليفربول البريطانية، بقيادة الدكتور الباحث "روبرت ستيج"، أستاذ الغدد الصماء للأطفال فى جامعة كاليفورنيا أنه على الرغم من أن المشروبات السكرية معروف عنها أنها تسبب مشاكل، لكن العديد من الناس لا يدركون أن المياه المنكهة والحساء والكاتشب والوجبات الجاهزة تحتوى على كميات كبيرة من السكريات المخفية.

Advertisements

وتوصل الدكتور سيمون كابويل، أستاذ علم الأوبئة السريرية فى جامعة ليفربول فى المملكة المتحدة، إلى أنه فى كل مكان توجد المشروبات السكرية والوجبات السريعة غير المرغوب فيها التى تهدف إلى الربح، ويؤدى تناولها إلى ارتفاع وباء السمنة، الذى ينتج عنه عبء كبير من المرض، ويؤدى إلى الموت.

وأضاف "ستيج" أن الأطفال هم الأهداف الرئيسية لحملات التسويق لأنهم أقل قدرة على فهم أضرار السكر، فقد أصبح استخدام السكر وسيلة لتهدئة وترفيه ومكافأة الأطفال، ويترتب على ذلك مشاكل السمنة المفرطة، ومشاكل القلب.