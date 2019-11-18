شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: عدم اهتمامك بآراء الآخرين يجعلك أكثر سعادةً وأقل توترًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الباحثون في جامعة كوينز في بلفاست بأيرلندا أن الأشخاص الذين لا يهتمون بآراء الآخرين مثل ​​أكثر سعادة وأقل توتراً وأكثر رضًا عن الحياة، وأوضحت الدراسة الجديدة أن أكثر أشكال الثقة تطرفًا يمكن أن يحمي صحتنا العقلية .

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أن الأشخاص النرجسيون الذين لا يهتمون بآراء الآخرين ، هم ​​أكثر سعادة وأقل توتراً.

تظهر استطلاعات أخرى أن الأشخاص النرجسيين أكثر ارتياحا للحياة ، وأن لديهم قلقًا اجتماعيًا أقل وأكثر جاذبية للجنس الآخر.

لكن الحياة ليست كلها وردية للأشخاص النرجسيين، لأن لديهم أيضًا معدلات أعلى للإدمان واضطرابات الشخصية ، وغالبًا ما يكرههم الآخرون وبالتالي يكونون معزولين اجتماعيًا، لذلك يبدو أن أخذ بضع أوراق من الكتاب النرجسي قد يحمي صحتك العقلية.

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تصرف أولاً ، وفكر لاحقًا في النتائج الإيجابية، فمعظم النرجسيين لا يتخبطون عندما يتعين عليهم التحدث علنًا أو إجراء مقابلة عمل مرهقة.

هذا لأنهم نادراً ما يفكرون في ما يفعلون قبل أن يفعلوا ذلك بالفعل ، ولكن نتيجة لذلك ، من المرجح أن يصلوا إلى قمة حياتهم المهنية أكثر من الأخرين وفقًا للبحث.

ينبع مصطلح النرجسية من الأسطورة اليونانية عن النرجس الذي وقع في حب تفكيره وأولئك الذين يقدرون أنفسهم يشعرون بسعادة أكبر.