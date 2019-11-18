5 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان الرئة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

سرطان الرئة

سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطان التى تسبب الوفاة حول العالم، وهو لا يؤثر فقط على المدخنين، ويمكن أن يصاب به أيضاً الأشخاص الذين لا يدخنون، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات الاصابة بسرطان الرئة، وفقاً لموقع "women`s day".



ولاحظ مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى، أن الرجال يصابون بسرطان الرئة أكثر من النساء، كما ذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن النساء يصبن بسرطان الرئة بشكل متكرر أكثر.

وهناك طريقة لعلاج سرطان الرئة في وقت مبكر من خلال اكتشاف أعراض سرطان الرئة فى وقت مبكر، إليك ما يجب أن تعرفه عن أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعًا.

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السعال أحد أكثر الأعراض الشائعة لسرطان الرئة، خاصة السعال الذي يستمر لأكثر من شهرين، وكذلك إذا كان السعال مصحوباً بدم.

تغيير الصوت التغيير في صوتك من أعراض سرطان الرئة، وتبدأ هذه التغييرات الصوتية عندما تبدأ أورام سرطان الرئة بالضغط على العصب الحنجري المتكرر الذي ينتقل من المخ إلى أسفل الصدر ثم يعود إلى الحبال الصوتية.

التهاب الشعب الهوائية المتكرر سرطان الرئة يخلق انسدادًا في مجرى الهواء، مما يجعله غير قادر على التخلص من مجرى الهواء، مما يؤدي إلى ظهور التهاب الشعب الهوائية المتكرر.

ألم الظهر وهو ألم لا يهدأ في الظهر وينتشر فى أماكن أخرى، الألم موجود في أعلى الظهر ، بالقرب من الصدر ، وغالبًا ما يشع نحو الأسفل نحو زر البطن.

يشير ألم الظهر المرتبط بسرطان الرئة إلى أن السرطان قد انتشر إلى فقرات العمود الفقري أو الأعصاب المحيطة بالفقرات.

ألم الصدر قد لا يكون ألم الصدر متعلقًا بسرطان الرئة، لكن في كثير من الأحيان، بالنسبة لأولئك الذين يعانون من سرطان الرئة ، فإن ألم الصدر الذى قد ينتشر هذا الألم إلى أجزاء أخرى من صدر المريض وظهره أيضًا من أعراض سرطان الرئة.