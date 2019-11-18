شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وظيفة الغدة الصنوبرية.. اعتبرها "ديكارت" تسكن الروح بداخلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الجسم على عدد كبير من الغدد التى تفرز الهرمونات المسئولة عن العديد من العمليات الحيوية بجسم الإنسان، أحد هذه الغدد هى الغدة الصنوبرية وهى غدة صغيرة تقع في عمق الدماغ، هذه الغدة ، التي سميت على شكل الصنوبر المسئولة عن افراز الميلاتونين الذي يلعب دورًا في الساعة البيولوجية للجسم.

ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday" كانت الغدة الصنوبرية واحدة من آخر أعضاء الدماغ التي تم اكتشافها وكانت موضوع الكثير من الأساطير والمضاربة، وكان اعتقاد الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت من القرن السابع عشر أن الروح كانت موجودة في الغدة الصنوبرية.

ما هي الغدة الصنوبرية؟

تقع الغدة الصنوبرية في الدماغ، بين نصفي المخ الأيمن والأيسر، حيث يتكون المخ من نصفين متميزين متصلين بالألياف، تقع الغدة الصنوبرية في منتصف الدماغ بين نصفى المخ.

تحتوي الغدة الصنوبرية بشكل رئيسي على الخلايا الصنوبرية ، وهي خلايا تنتج هرمون الميلاتونين ؛ والخلايا الدبقية ، وهي نوع معين من خلايا الدماغ التي تدعم الخلايا العصبية وهى الخلايا التي تنقل المعلومات إلى خلايا أخرى.

فهم إيقاعات الساعة البيولوجية

الغدة الصنوبرية هي مفتاح الساعة الداخلية للجسم لأنها تنظم إيقاعات الجسم اليومية، الإيقاعات اليومية هي إيقاعات الجسم اليومية، بما في ذلك الإشارات التي تجعل الشخص يشعر بالتعب والنوم والاستيقاظ والشعور باليقظة في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

تفرز الغدة الصنوبرية الميلاتونين وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية، يتم إنتاج الميلاتونين وفقًا لمقدار الضوء الذي يتعرض له الشخص.

تطلق الغدة الصنوبرية كميات أكبر من الميلاتونين عندما يحل الظلام ، مما يشير إلى دور الميلاتونين في النوم.

وظائف أخرى للغدة الصنوبرية

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تم ربط الغدة الصنوبرية بمجموعة من الوظائف الأخرى وتشمل هذه:

استقلاب العظام

الانخفاض في الغدة الصنوبرية يعمل مع التقدم في السن قد يؤثر على التمثيل الغذائي للعظام، حيث تشير الأبحاث إلى أن التغييرات في وظيفة الغدة الصنوبرية قد تؤثر على استقلاب العظام، النساء بعد انقطاع الطمث أكثر عرضة بشكل كبير لمرض هشاشة العظام من المجموعات الأخرى.

وظيفة الغدة الصنوبرية تميل إلى الانخفاض مع تقدم العمر، وأكدت العديد من الدراسات إلى أن مكملات الميلاتونين عن طريق الفم قد تساعد في زيادة كتلة العظام ، والتي يمكن استخدامها في المستقبل للحماية من هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.

الصحة النفسية

يرتبط النوم والصحة النفسية ارتباطًا وثيقًا، الحرمان من النوم يمكن أن يسبب أو يسوء بعض حالات الصحة العقلية، بعض اضطرابات الصحة العقلية قد تجعل النوم أكثر صعوبة.

تم ربط بعض حالات الصحة العقلية بالوصول إلى الضوء، كالاضطراب العاطفي الموسمي ، على سبيل المثال ، هو شكل من أشكال الاكتئاب يؤثر على مزاج الشخص ويميل إلى الحدوث عندما تكون مستويات الضوء منخفضة قد يكون هذا بسبب التغيرات في إفراز الميلاتونين.

تؤثر على وظيفة الغدة النخامية

الغدة النخامية هي غدة تبرز من جزء من الدماغ يسمى ما تحت المهاد. يرتبط المهاد بطائفة واسعة من الوظائف الهرمونية ، بما في ذلك النمو ووظيفة الغدة الدرقية. تشير الأبحاث أن الغدة الصنوبرية يمكن أن تغير سلوك الغدة النخامية.

قد يمنع الميلاتونين الغدة النخامية من إفراز الهرمونات التي تلعب أدوارًا أساسية في تطوير المبايض وتقوم بتنظيم وظائف مثل الدورة الشهرية.

الشيخوخة

مع تقدم الأشخاص في العمر، تميل الغدة الصنوبرية إلى إفراز ميلاتونين أقل، من غير المحتمل أن يكون الميلاتونين هو السبب الوحيد للتغيرات المرتبطة بالعمر، لكن انخفاض مستويات الميلاتونين قد يساعد في تفسير عملية الشيخوخة.

يميل كبار السن إلى النوم بشكل أقل وقد يواجهون صعوبة في النوم، التغييرات في الميلاتونين قد تفسر هذه الظاهرة.