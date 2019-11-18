شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يسبب الشعور بالنبض في المعدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الشعور بنبض في المعدة قد يكون من الأحاسيس التى يشعر بها الشخص من وقت لأخر ولكنه أحيانا كثيرة قد يكون علامة على مشكلة كامنة أكثر خطورة.

في بعض الحالات قد يكون النبض في المعدة أو البطن بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني، يحدث تمدد الأوعية الدموية عندما تتضخم منطقة ضعيفة من الأوعية الدموية ، مما يؤدي إلى انتفاخ، في الأشخاص الذين يعانون من تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني ، يحدث هذا في جزء من الشريان الأورطي في البطن.

ووفقا لما موقع " medicalnewstoday" هناك أسباب للشعور بالنبض فى المعده بما في ذلك الأعراض وعوامل الخطر.

الأسباب الشائعة

يجب على الشخص الذي يتعرض لخطر متزايد من مشاكل القلب والأوعية الدموية زيارة الطبيب إذا كان يمكن أن يشعر بنبض في المعدة، يمكن أن يكون الشعور بنبض في البطن أمرًا طبيعيًا، لبعض الأشخاص خاصة البالغين الأكبر سناً الذين لديهم مؤشر كتلة جسم صحي قد يلاحظ هؤلاء الأفراد هذا الإحساس عندما يستلقون أو إذا ضغطوا بلطف بين الضلوع والسرة.

ومع ذلك ، يجب على أولئك الذين يتعرضون لخطر متزايد من مشاكل القلب والأوعية الدموية ، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية ، مراجعة الطبيب إذا كانت لديهم هذه الأعراض.

Advertisements

تتداخل العديد من عوامل الخطر لمشاكل القلب والأوعية الدموية مع عوامل تمدد الأوعية الدموية الأبهري وتشمل هذه وجود ارتفاع الكوليسترول في الدم، وجود ارتفاع ضغط الدم، التدخين، كبار السن.

تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني

تمدد الأوعية الدموية الأبهري هو عندما ينتفخ الأبهر إلى الخارج الشريان الأورطي هو أكبر شريان في الجسم يبدأ من القلب ويمتد من خلال الصدر والبطن.

الشريان الأورطي البطني هو قسم الشريان الأورطي الذي يجلس بعمق داخل البطن، مباشرة أمام العمود الفقري.

بعض العوامل، مثل الشيخوخة أو المرض، يمكن أن تؤدي إلى ضعف جدران الشريان الأورطي. قد يؤدي ضخ الدم عبر الشريان إلى تضخم القسم الضعيف للخارج، إذا حدث انتفاخ في الشريان الأورطي البطني ، فإنه يسمى تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني، بدون علاج ، قد يضعف تمدد الأوعية الدموية إلى الحد الذي تمزق أو تمزق.

ما هي أسباب ذلك؟

مصدر تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني الأكثر مصدرًا هو تصلب الشرايين ، وهو عندما تتراكم الرواسب الدهنية على طول جدران جدران الشريان ، مما يحد من تدفق الدم عبر الشريان.