أقوى وصفات ازالة الكرش من مطبخك

يشكل بروز منطقة البطن مشكلة كبيرة لدى معظم النساء إذ أنها ذلك يؤثر بشكل مباشر وكبير على جمال قوامهن ورشاقتهن.

كما أن تراكم دهون البطن تعتبر الأخطر، إذ أن تواجدها يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وهناك العديد من الوصفات الطبيعية والسهلة التي تساعد من التخلص بشكل نهائي من الدهون والتمتع بجسد رشيق وصحي.

ماء التفاح والقرفة لإزالة الكرش:

لتحضير هذا الماء الذي يساعدك على حرق دهون بطنك وإزالة الكرش تحتاجين إلى: 3 حبات من التفاح، عودين من القرفة، كمية مناسبة من الماء. ويمكنك أن تضيفي إلى هذه المكونات ملعقة طعام من شراب قصب السكّر للتحلية.

-إغسلي حبات التفاح وقطعيها إلى شرحات وانزعي بذورها. لكن لا تزيلي قشرها.

-ضعيها في كوب كبير ثم أضيفي إليها عوديّ القرفة.

-أضيفي شراب قصب السكر والماء وحركي الخليط جيداً.

-أتركيه يرتاح لمدة ساعتين قبل أن تشربيه كلما شعرت بالعطش. \

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ماء بذور الشيا:

تحتوي هذه البذور على أحماض الأوميغا 3 وعلى مضادات الأكسدة الضرورية لحماية الجسم من السموم. وإذا أضيفت إلى الماء فهي تمنع ارتفاع مستوى السكّر في الدم.

ولتحضير هذه الوصفة تحتاجين إلى: ملعقة طعام من بذور الشيا، كوب ونصف من الماء، حبة ليمون وملعقة طعام من العسل.

-إنقعي بذور الشيا في الماء لمدة ساعة واحدة.

-أضيفي عصير الليمون إلى الخليط. وبعد ذلك أضيفي العسل وحرّكي المكونات جيداً.

ولا تنسي أن تشربي هذا الماء في الصباح قبل أن تتناولي طعام الفطور.

ماء الفريز:

يحتاج تحضير هذه الوصفة إلى: بعض قطع من الفريز، 4 قطع من الخيار، قطعتين من الليمون وورقتين من النعناع.

إنقعي هذه المكونات في كمية مناسبة من الماء وضعي الخليط في الثلاجة لساعات عدة.

ماء جوز الهند:

لتتمكني من خسارة الوزن وإزالة الكرش واظبي على تناول هذا المشروب على امتداد النهار وخصوصاً بعد ممارستك النشاطات الجسدية.

-أضيفي نصف كوب من حليب جوز الهند إلى ملعقتي طعام من عصير الليمون وملعقتي طعام من عصير الألوي فيرا.

-تناولي هذا الشراب يومياً. فهو يعزز عملية الهضم لديك ويحمي جسمك من السموم والالتهابات ويرطبه.

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الثوم:

المكونات

3 فصوص من الثوم

حبة ليمون

كوب من الماء

الطريقة

اعصري الليمون في كوب الماء.

امضغي فصوص الثوم ثم اشربي الماء مع الليمون

كرري العملية كل صباح على معدة فارغة.

في غضون أسبوعين ستلاحظين فقدان دهون الكرش.

بعض النصائح لتتخلصي نهائيًا من الكرش

- تقليل السعرات الحرارية

تعتبر هذه النقطة هي أولى الخطوات الجدية للتخلص من دهون الكرش، لذا احرصي على اتباع نظام غذائي يخلو من الأطعمة السريعة خاصة.

وإذا كانت مشكلتكِ في الوجبات المنزلية، فلتنتهجي أسلوباً جديداً أثناء إعداد الطعام يخلو من السمن والدهون والمقليات التي ترفع من سعرات الأطعمة لعنان السماء.

- الألبان الخالية من الدسم

لمن لا تعرف، يتميز الحليب خالي الدسم واللبن الزبادي بقدرته الهائلة في الحد من دهونالكرش؛ نظرًا لاحتوائه على البكتيريا المفيدة.

وبحسب الدراسات المختلفة، تلعب المنتجات الخالية الدسم بشكل عام دوراً كبيراً في التقليل من الوزن مقارنة بغيرها.

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- الابتعاد عن الأطعمة المصنعة

مهما كانت درجة عشقكِ لمنتجات الشيبسي وغيرها من المواد المصنعة المليئة بالسكريات والدهون، فلابد من الابتعاد عنها؛ ببساطة شديدة لأن مثل هذه الأطعمة تحفز الكبد على تخزين الدهون في منتصف جسدكِ.

- الإكثار من المياه

تلعب المياه دورًا رئيسيًا في كبح جماح شهيتكِ، وإشعاركِ بالامتلاء الدائم ما يؤدي في النهاية لحرق الدهون بشكل طبيعي.

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