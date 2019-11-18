شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها تجويع الدماغ والخرف.. إحذر 7 عادات يومية تُدمِرَك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دائماً ما نبحث خلال حياتنا اليومية على وسيلة للترفيه أو تقليل الضغوط التي نتعرض علها على مدار اليوم، قد تتمثل تلك الوسائل في وجبة شهية نتناولها على العشاء، أو مشروب منعش، أو تمرين رياضي، أو نشاط معين يمارسه الشخص في الوقت المخصص له بعيدًا عن العمل والمسؤليات.

لكن قد نغفل مدى ضرر تلك الأفعال التي تتحول مع الوقت لعادة يومية أو على الأقل دورية يقوم بها الشخص من وقت لآخر بصفة شبه مستمرة، خاصة وأنها تحقق له قدر من السعادة التي تجعله ينسى الضغوط التي يتعرض لها فيظن أنها لا تشكل إرهاق على صحته العامة.

موقع «fox news»، قدم مجموعة من العادات التي يقوم بها العديد من الناس دون العلم بأنها قد تعرض صحتهم النفسية والدماغية للخطر، إذ يلعب النظام الغذائي ونمط الحياة بشكل عام دورًا كبيرًا في الصحة العقلية والبدنية.

وفيما يلي نتناول ال 7 عادات التي قد تلحق الضرر بدماغك.

تخطي وجبة الإفطار

معلومة ليست بجديدة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة خلال اليوم، لإمداد الجسم بالطاقة، رغم ذلك يتجاهل قطاع عريض من الناس تناولها، لكن قد لا يعلم البعض أن تجاهل الإفطار يؤثر سلبًا على صحة الدماغ، حيث إن انخفاض مستوى السكر في الدم يؤدي إلى حدوث عجز في ميزانية الطاقة التي يستخدمها العقل، إذ يستخدم العقل 20% من إجمالي الجلوكوز المتاح للجسم، وبالتالي يؤدي نقص الجلوكوز لتقليل قدرة العقل على الاستجابة للمنبهات، ما يجعلك تعاني من قلة التركيز دون معرفة السبب.

الحرمان من النوم

من المتعارف عليه أن قلة النوم تؤثر سلبًا على الصحة العامة خاصة إذا كنت تقوم بنشاط بدني أو عقلي مرهق، بالإضافة إلى أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم يسلب الخلايا العصبية القدرة على العمل بشكل صحيح، ما يجعل نشاطك العقلي ليس على ما يرام ويؤثر على قراراتك وانفعالاتك ما يعرضك لمواقف غير مرغوب بها فإذا كنت لا تحصل على قسط كافي من النوم توقف عن تلك العادة.

الإفراط في تناول الطعام

Advertisements

يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى السمنة ومن المعروف أن للسمنة أضرارها على الصحة البدنية، ولكن وفقًا لما نقلته الصحيفة، فإن السمنة قد تؤثر كذلك على صحة دماغك، إذ أن هناك علاقة بين السمنة المفرطة وبين الخرف لأساب لم يتم يكتشفها الباحثون حتى الآن، وقدمت الصحيفة إحصائية أضافت أن عدد المرضى المشخصين بالخرف تضاعف منذ 1990 حتى عام 2015 وذلك بالتزامن مع تضاعف معدلات السمنة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويواصل الباحثون محاولاتهم لمعرفة العلاقة بين المرضين.

التدخين

من العادات اليومية لكثير من البشر، ومن المتعارف عليه أن للتدخين أثار مدمر للصحة، لكن علينا أن نؤكد على ذلك حين نتحدث عن العادات اليومية الخاطئة، إذ يؤثر التدخين سلبًا على أغشية الخلايا الحيوية والعصبية للدماغ، مما يؤثر على وظائفها التي تتضمن الذاكرة والإدراك.

الجفاف

قد نغفل أحيانًا عن شرب المياه، أو قد تكتشف في نهاية يومك أنك لم تشرب مياه، أو قد يكون لديك صديق كثيرًا ما يقول أنه تقريبًا لا يشرب الماء ويعتمد فقط على المشروبات الساخنة أو العصائر، لكن تلك العادة تشكل خطرًا على صحة الدماغ أيضًا ووظائف المخ، ووجد الباحثون من خلال تجاربهم أن الجفاف يؤثر على وظائف مثل حل المشكلات المعقدة، كما أوصوا بضرورة التركيز مع شعور العطش وإعطائه مزيد من الاهتمام إذ يمثل مؤشر لدرجة احتياج الجسم للماء، كما أوصوا بأهمية شرب الماء على مدار اليوم للحفاظ على صحة الدماغ.

السكر

يعتبر السكر عنصر أساسي في حياة الأغلبية العظمى، حيث إنه قد لا يخلوا يومًا واحدًا للكثير دون تناوله، فضلًا عن هؤلاء الذين يتناولونه بكميات كبيرة وهنا تكمن الخطورة، وعلى الرغم من حاجة الجسم للسكريات لإمداده بالطاقة، لكن الإفراط في تناول السكريات وخاصة السكر الأبيض، يؤثر سلبًا على خلايا الجسم بما في ذلك خلايا المخ، وقد يعرضها للإلتهاب المزمن، كما قد يؤثر على قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، الأمر الذي يؤدي لما يسمى بتجويع الدماغ أو قلة المواد الغذائية التي تصل إليها، مما قد يسبب بدوره الخرف.

الإجهاد

مزيد من المجهود يعني مزيد من الاجتهاد وبالتالي إنجاز أشياء أكثر وتحقيق نجاحات بشكل أفضل، لكن الأمر قد يؤثر على صحتك، فالإجهاد المزمن يؤدي لتراكم هرمون الكورتيزول في الدماغ والذي يسبب أضرار لها، كما يشكل الإجهاد المتزايد حمل على العقل مما يجعل وظائفه تتراجع مع التكرار، لذلك من الضروري الحفاظ على وقت كافي للاسترخاء خلال اليوم.

*ينشر هذا الموضوع ضمن برنامج تدريب المصري اليوم