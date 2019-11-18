شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض العصور الوسطى تظهر من جديد.. إصابة الحالة الثالثة بالطاعون فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص ثالث خلال شهر بمرض الطاعون بعد تناوله أرنبا بريا، وأكدت السلطات الصحية الصينية أنه يعالج من الطاعون الدبلى، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل البريطانية.

وأكدت السلطات الصحية الصينية أن الشخص الذى يبلغ من العمر 55 عاما يعيش في نفس المنطقة التي تم فيها تشخيص حالتي طاعون أخريين أيضًا هذا الشهر، وهى مقاطعة شيلينجول التابعة لمقاطعة إينر منغوليا بالصين، ويزعم المسؤولون أنه لا يوجد رابط بين أول مريضين مصابين بالطاعون الرئوي ، والمريض الثالث الذى تم اكتشافه.

ووفقا للديلى ميل فأنه تم القضاء على التهابات الطاعون المنتظمة في جميع أنحاء العالم ، ولكن لا تزال هناك حالات تم الإبلاغ عنها في الصين، و قد تكون العدوى قاتلة في ما يصل إلى 90 % من الحالات إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح.

والشكل الدبلي من الطاعون هو الأكثر شهرة بسبب التسبب في الموت الأسود الذي قتل حوالي ثلث الأوروبيين في عصر العصور الوسطى.

أصيب الحالة الثالثة بمرض الطاعون عندما اصطاد وأكل الأرنب البري، و تنتشر العدوى عادة عن طريق البراغيث وقد تقفز إلى البشر عندما تتلامس مع الحيوانات أو تأكل لحمها.





ينتج الطاعون عن بكتيريا تدعى Yesinia pestis ، والتي تنتشر عادةً من البراغيث إلى الثدييات الصغيرة مثل الفئران والسناجب والأرانب.

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قد ينتشر هذا بعد ذلك إلى الأشخاص إذا أكلوا لحم الحيوانات، أو عضتهم البراغيث أو كانوا على اتصال مباشر مع حيوان أو شخص مصاب.

ثم يهاجم الطاعون الجهاز المناعي ، مما يؤدي إلى تورم الغدد في الإبط والأربية ، وتسبب الحمى والغرغرينا.

ما هي ثلاثة أنواع من الطاعون؟

هناك نوعان رئيسيان من عدوى الطاعون كلاهما يسببهما نفس البكتيريا Yesinia pestis

الطاعون الدبلي هو الشكل الأكثر شيوعا للطاعون وينتشر عن طريق لدغة البراغيث المصابة، تنتشر العدوى إلى الغدد المناعية المسماة العقد الليمفاوية ، مما يؤدي إلى تورمها وألمها وقد يتقدم لفتح القروح. انتقال الطاعون الدبلي من إنسان لآخر أمر نادر الحدوث وعادة ما يتم اصطياده من الحيوانات.

إذا أصاب الطاعون الرئتين إما عن طريق تطور الشكل الدبلي من خلال الجسم أو عن طريق اصابة العدوى من مريض مصاب أو أنفاس حيوان يطلق عليه الطاعون الرئوي.

الطاعون الرئوي هو أكثر فتكا بشكل ملحوظ ويمكن أن تترسخ في أقل من 24 ساعة، إن الانتشار من إنسان إلى إنسان بهذه الطريقة سهل، وإذا لم يتم تشخيص الحالة ومعالجتها بسرعة ، فغالبًا ما تكون قاتلة.

أعراض كلا أشكال العدوى تشمل ألم الأطراف والرأس والحمى والقيء والضعف، الطاعون الرئوي يسبب أيضا السعال والسعال الدم.

الطاعون المصاب يحدث عند انتشار العدوى إلى الدم، هذا أكثر ندرة وقد يتسبب في تجلط الدم في جميع أنحاء الجسم إنه دائمًا ما يكون قاتلًا.