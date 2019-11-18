شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك..لماذا يطلب طبيبك تحليل إنزيم الكبد AST والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنزيم الكبد ASTموجود في الكبد، ويوجد أيضًا في العضلات، عند حدوث تلف فى الكبد، فإنه يطلق إنزيم AST في مجرى الدم، ويساعد هذا التحليل في تشخيص تلف الكبد أوالمرض، وفقاً لموقع " medlineplus".



انزيم AST

استخدامات تحليل إنزيم الكبد AST

غالباً ما يتم تضمين اختبار الدم AST في فحص الدم الروتيني. يمكن أيضًا استخدام الاختبار للمساعدة في تشخيص أمراض الكبد أو مراقبتها.

قد تحصل على فحص دم AST كجزء من الفحص الروتيني أو إذا كنت تعاني من أعراض تلف الكبد، قد تشمل هذه:

-القئ والغثيان.

-انقاص الوزن.

-التعب والضعف العام.

-اليرقان، وهي حالة تجعل جلدك وعينيك يتحولان إلى اللون الأصفر.

-تورم وألم في البطن.

-تورم في الكاحلين والساقين.

-البول ذو اللون الداكن أو البراز ذو اللون الفاتح.

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-الحكة المتكررة.

حتى إذا لم تكن لديك أعراض، فقد يطلب طبيبك فحص الدم AST إذا كنت تعاني من مخاطر أكبر للإصابة بأمراض الكبد.

وتشمل عوامل الخطر لأمراض الكبد ما يلى:

-تاريخ عائلي لمرض الكبد.

-البدانة.

-داء السكري.

-تناول بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب تلف الكبد.

نتائج اختبار إنزيم الكبد AST

قد تشير المستويات المرتفعة من AST في الدم إلى التهاب الكبد أو تليف الكبد أو كريات الدم البيضاء أوغيرها من أمراض الكبد.

يمكن أن تشير مستويات AST المرتفعة أيضًا إلى مشاكل في القلب أو التهاب البنكرياس.

إذا كانت النتائج ليست في المعدل الطبيعي، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك حالة طبية تحتاج إلى علاج.