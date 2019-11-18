إنفوجراف.. 10 أمراض ينذر بها جفاف البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد جفاف البشرة أكثر من مجرد مشكلة جمالية، حيث إنه قد ينذر بمشاكل صحية خطيرة أيضا. ويقول طبيب الأمراض الجلدية الألماني، البروفيسور فيليب بابيلاس، إن جفاف البشرة قد يشير إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد العصبي والإكزيما والحساسية. الإنفوجراف التالي يستعرض 10 أمراض محتملة ينذر بها جفاف البشرة..



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