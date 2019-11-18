برج القاهرة يضيء بالأرجواني احتفالا باليوم العالمي للطفل المبتسر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضاء برج القاهرة باللون الأرجواني، ليل الأحد، احتفالا باليوم العالمي للطفل المبتسر بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال.
وقال الدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي لصندوق "تحيا مصر"، إنه في إطار اهتمام الصندوق بالطفل المبتسر، تم تخصيص 200 مليون جنيه، للبدء بالقرى الأكثر احتياجا في هذا الصدد بالصعيد، وتم توفير 562 حضانة على مستوى جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية بالقوات المسلحة المصرية.
وأعلن صندوق تحيا مصر عن توزيع ٣٠٦ حضانات، الأحد، لسد العجز في المستشفيات الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات بالتعاون مع البنك التجاري الدولي.
والطفل المبتسر هو الطفل المولود قبل اكتمال 36 أسبوعا من بداية الحمل، وغالبا يعاني نقص الوزن (أقل من 2.5 كجم) وإذا كان الوزن أقل من 1500 جرام يعتبر طفلا ناقص الوزن بشدة.
ويحتاج الأطفال المبتسرون إلى رعاية كاملة ما يستدعي دخولهم الحضانة، على حسب حجم الطفل، حتى لا يتعرضوا لمشاكل صحية ومضاعفات تلازمهم طوال حياتهم.
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