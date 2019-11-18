إنفوجراف.. 5 فوائد لتناول الرمان يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرمان من الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة المهمة بشكل خاص للحفاظ على صحة خلايا الجسم، ومساعدتها على مقاومة البكتيريا والفيروسات، إذ يفوق الشاي الأخضر فيما يخص مضادات الأكسدة بـ3 مرات. ويتميز الرمان بتأثيره القوي على صحة القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد تناول الرمان بانتظام على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر ترسبات الأوعية الدموية. الإنفوجراف التالي يوضح أبرز فوائد الرمان، طبقا لما قدمته الجمعية الألمانية للتغذية.



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