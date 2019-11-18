شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى التينيا الملونة؟.. وما علامات الإصابة بها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعيش فطريات الخميرة على بشرتنا، لكن عندما تنمو هذه الفطريات بشكل كبير خارج عن السيطرة، يمكن أن يصاب الشخص بمرض جلدي يسمى التينيا الملونة أو المبرقشة، وفقا لموقع الأكاديمية الأمريكية لأطباء الجلدية. أعراض التينيا الملونة غالبًا ما تكون البقع على الجلد من أبرز علامات التينيا الملونة. أعراض التينيا الملونة غالبًا ما تكون البقع على الجلد من أبرز علامات التينيا الملونة.

-أن تكون البقع أفتح (أو أغمق) من بشرتك المحيطة؛ يمكن أن يكون لون البقع أبيض أو وردي أو أحمر أو أسمر أو بني.

- البقع تظهر في أي مكان على الجسم.

- البقع تكون جافة ومتقشرة.

-تسبب التينيا الحكة بالجلد المصاب.

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-البقع تنمو ببطء.

-تنمو معا، وتشكل بقع من الجلد أفتح (أو أغمق).

-تختفي عندما تنخفض درجة الحرارة وتعود في الربيع أو الصيف عندما يتحول الهواء الدافئ والرطوبة.

-في بعض الأحيان تكون البقع باهتة لدرجة أن الناس لا يدركون أن لديهم تينيا ملونة.

إذا تسببت التينيا فى ظهور بقع فاتحة على الجلد ، يمكن أن يخلط الناس بينها وبين البهاق، وهو هو مرض جلدي يسبب فقدان الجلد لونه الطبيعي.