شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار جديد يكشف عن الذبحة الصدرية مبكرا خلال 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف العلماء اختبار جديد للكشف عن مشاكل القلب والذبحة الصدرية مدته 15 دقيقة يمكن أن يحدد علامات الإنذار المبكر عن أمراض القلب بعد أن فشل تصوير الأوعية التقليدية في اكتشاف الذبحة الصدرية في اثنين من كل خمسة مرضى.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية قد يساعد هذا الاختبار الجديد في تشخيص مشاكل القلب الشائعة ، الفحص لمدة 15 دقيقة ، حيث يتم إدخال سلك بعرض خمسة خيوط ملتوية من الشعر في القلب عبر الذراع ، يكتشف شكلاً من أشكال الذبحة الصدرية التى يصعب اكتشافها.

ويلجأ جميع الأطباء إلى قيام المرضى الذين يعانون من الذبحة الصدرية المشتبه فيها بعمل صورة للأشعة السينية للقلب تسمى تصوير الأوعية لتحديد السبب لتقديم العلاج لهم ، ولكن تم العثور على ما يقرب من اثنين من كل خمسة مرضى الذين يعانون من تصوير الأوعية الدموية لا يعانون من هذه المشكلة ، واظهرت أن القلب صحي لكن من المعروف أن مشاكل أصغر الشرايين التي تغذي القلب وهي صغيرة جدًا بحيث لا يمكن فحصها في صورة أوعية قياسية تسبب الذبحة الصدرية، هذا هو المعروف باسم الذبحة الصدرية الدقيقة.

الآن حدد باحثون في مؤسسة جايز وسانت توماس إن.إس.إس ومؤسسة كينجز كوليدج لندن طريقة لفحص الشرايين الكبيرة والصغيرة

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يقول البروفيسور جيريمي بيرسون ، المدير الطبي المشارك في مؤسسة القلب البريطانية ، التي مولت البحث: "الذبحة الصدرية الوعائية الصغيرة ليست شرطا واضحا لتحديدها ، غالباً ما يتعين على الناس اجتياز اختبارات متعددة على مدار فترة زمنية طويلة، هذا الاختبار الجديد لديه القدرة على تسريع الانتظار من الأعراض إلى التشخيص ، مما يتيح للناس الوصول السريع إلى العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.

أثناء تصوير الأوعية الدموية القياسية يتم حقن صبغة تجعل الشرايين الكبيرة تظهر على الأشعة السينية. يمكن إجراء اختبار الذبحة الصدرية الدقيقة الجديدة مباشرة بعد ذلك إذا لم يتم اكتشاف أي مشاكل في الشرايين الكبيرة.

أنه ينطوي على سلك دقيق جدا يجري إدخالها في الشريان التاجي عن طريق الذراع، يحتوي السلك على جهاز استشعار يمكنه اكتشاف التغيرات في تدفق الدم إلى عضلة القلب، ثم يتم إعطاء المرضى دواء يسمى الأدينوزين ، والذي يسبب في الشرايين الصحية اتساع وزيادة تدفق الدم، إذا لم يحدث هذا في أصغر الشرايين التي تزود القلب ، فهذا يشير إلى وجود مشكلة.