ما هي طرق تحسن حالتك المزاجية؟

الإثنين 18 نوفمبر 2019

العديد من الأفراد يعانون من التقلّبات المزاجية المزعجة ودائماً ما يبحثون عن طرق سريعة وفعّالة تساعدهم على تحسين مزاجهم، وهناك طرق ونصائح غريبة لتحسين الحالة النفسية بدقائق، منها:



-النفس العميق: إعتمد طريقة التنفّس العميق لتحسين مزاجك في غضون دقائق قليلة، ما عليك سوى القيام بعملية الشهيق العميق بهدوء وحبس النفس لثوان ومن ثمّ الزفير بتأنّ، كرّر عملية التنفس العميق هذه 5 مرّات على الأقلّ وستشعر بالإسترخاء والنشاط من جديد.

-الإستماع إلى أغانيك المفضّلة: من الأفضل الإستماع إلى أغانيك المفضّلة عند الشعور بالحزن أو الإكتئاب، فقد أثبتت الدراسات أن الموسيقى تحسّن المزاج والحالة النفسية.

-المشي: إن المشي يساعدك على تفريغ الطاقة السلبية من الجسم وإستبدالها بالطاقة الإيجابية والنشاط ما قد يحسّن حالتك النفسية.

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-شرب المياه: أثبتت الدراسات أن جفاف الجسم قد يؤدّي إلى الشعور بالإكتئاب وقلّة الحيوية، لذلك يجب شرب كميات كبيرة من المياه في اليوم لتجديد طاقتك ونشاطك.

-مشاهدة مسلسل كوميدي: لا تتردّد في مشاهدة فيلم أو مسلسل كوميدي لتحسين حالتك المزاجية السيئة، فالضحك يحسّن الحالة النفسية ويعزّز الطاقة والنشاط.

-التعرّض للشمس: فالتعرّض للشمس يوميّاً لمدّة 15 دقيقة فقط يساعد على التخلّص من الحالة المزاجية السيئة ويشعرك بالسعادة.

-الأوقات الحميمية مع الزوج أو الزوجة: أشارت بعض الدراسات الحديثة إلى أن تمضية بعض الأوقات الحميمية مع الزوج أو الزوجة يساهم في تحسين الحالة المزاجية، إذ إن الجسم يفرز خلال هذه الأثناء هرمون السعادة أي السرتونين الذي يعزّز النشاط والحيوية.