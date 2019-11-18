عند الشعور بالغثيان.. هذا ما يجب أن تقوم به!

الإثنين 18 نوفمبر 2019

حذّرت مجلة "الصيدليات الحديثة" الألمانية من الاستلقاء في الفراش عند الشعور بالغثيان، حيث يتسبب ذلك في هبوط الدورة الدموية، مما يزيد من الشعور بالغثيان .



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ولمواجهة الغثيان، تنصح المجلة بالمشي لبعض الوقت في الهواء الطلق، بالإضافة إلى تناول القليل من الطعام، الذي لا يشكّل إجهاداً على المعدة، مثل التفاح المبشور أو الموز المهروس.

كما ينبغي أيضاً مراعاة تناول كمية كافية من السوائل، حيث يتسبب القيء في فقدان سوائل الجسم.