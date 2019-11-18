طرق تقوم بتطهير الحلق وتخفيف الآلام

الإثنين 18 نوفمبر 2019

يعاني الكثيرون من التهابات الحلق المزعجة جداً، لذا نقدم لكم مجموعة من العلاجات التي يمكنكم صنعها بالمنزل وستقوم بتطهير الحلق وتخفيف الآلام.



1- الغرغرة بالماء الدافئ والملح

من أسرع وأسهل السبل للقضاء على التهابات الحلق. قُم فقط بتسخين الماء حتى يدفأ وأضِف ملعقة كبيرة من الملح إليه واخلطها جيداً وتغرغر بها بشكل متكرر ثلاث مرات يومياً.

2- خل التفاح والعسل

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اخلط ملعقة كبيرة من خل التفاح مع ملعقة كبيرة من العسل في كوب من الماء الدافئ.. اشرب منه 3 مرات يومياً، ويمكنك الغرغرة به مرة واحدة يومياً، فمستوى الحمضية مرتفع به لقتل البكتيريا وتهدئة التهاب الحلق.

3- الثوم

امتصاص بعض فصوص الثوم، حيث توجد به مادة الأليسين التي تقوم بقتل البكتيريا والجراثيم المسببة للألم والتهيجات الموجودة في الحلق، مع محاولة سحق الثوم بالأسنان لدفع الأليسين للخروج.

4- بخار الماء العطري

يمكنك استنشاق مغلي النعناع؛ حيث يساعد على تهدئة التهابات الحلق الناتجة عن الجفاف. فكل كل ما عليك فعله هو ملء وعاء كبير بالماء وتسخينه ثم وضع بعض القطرات من زيت النعناع أو أوراقه وتغطية رأسك بفوطة جافة، على أن تقرّب وجهك لاستنشاق البخار، وينبغي القيام بذلك لمدة 5- 10 دقائق وتكراره 3 مرات في اليوم.