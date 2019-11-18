بلماضي يغلق باب منتخب الجزائر في وجه بنزيمة

رد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، على تلميح الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني بإمكانية لعبه لصالح "محاربي الصحراء"، مؤكدا عدم اهتمامه بالأمر.

بنزيمة لوّح بورقة جنسيته الجزائرية، للرد على نويل لي جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي أغلق باب عودة اللاعب لـمنتخب فرنسا.

وقال بنزيمة عبر حاسبه الرسمي بموقع "تويتر"موجهاً حديثه لرئيس الاتحاد الفرنسي "أنا وحدي فقط من سيقرر متى تنتهي مسيرتي الدولية، إذا كنت ترى أنني انتهيت فاسمح لي بتمثيل دولة يمكنني اللعب لها.. وسنرى حينها".

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وسأل مجموعة من الإعلاميين بلماضي عما قاله بنزيمة ليرد قائلاً "لديّ عدد من المهاجمين مثل إسلام سليماني وهلال العربي سوداني.. أنا سعيد جداً بهم".

وكان بنزيمة استبعد من صفوف المنتخب الفرنسي منذ اتهامه في عام 2015 بالتورط في ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في "الديوك".

وقدم بلماضي أداء مميزاً مع منتخب الجزائر خلال الفترة الأخيرة، وقاده للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر الصيف الماضي للمرة الأولى منذ عام 1990.

كما افتتح "محاربو الصحراء" مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2021، بفوز كبير على زامبيا بخماسية دون رد تحت قيادة بلماضي.

بنزيمة، صاحب الـ31 عاماً، شارك في 15 مباراة بكل المسابقات مع الفريق الملكي في الموسم الجاري، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 5.