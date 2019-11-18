إنفوجراف.. لقاح الإنفلونزا درع الوقاية في الشتاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوصت لجنة التطعيم الألمانية الدائمة بتطعيم مجموعة من الفئات بالتزامن مع بدء موسم تلقي اللقاح المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ورأت اللجنة الألمانية أن من الفئات التي تستوجب الحصول على اللقاح جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، وجميع المقيمين في دور المسنين والرعاية، فضلا عن جميع الحوامل بدءا من الشهر الرابع، والأشخاص الذين يعانون من مخاطر صحية متزايدة؛ مثل مشاكل في القلب مثلا، كونهم معرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بالإنفلونزا.

كما أوصت بتطعيم جميع الأشخاص الذين يهتمون أو يتعاملون مع هذه الفئة الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بالإنفلونزا، مثل الأطقم الطبية.

الإنفوجراف التالي يوضح كل ما ينبغي معرفته عن لقاح الإنفلونزا.



