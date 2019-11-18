شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفو الصينية» تدخل بشكل مباشر في السوق المصرية عبر طرح أول هاتف ذكي لـ«فيفو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت شركة «فيفو» الصينية، التي احتلت هذا العام المرتبة الخامسة عالميًا بمبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من عام 2019، أول هواتفها في السوق المصرية، في ظل حصة سوقية تصل إلى 300 مليون مستخدم حول العالم.

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من جهته قال جيت زو، رئيس شركة Vivo الشرق الأوسط، خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، إن دخول Vivo إلى السوق المصرية يأتي في إطار توسعات بمنقطة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتواجد حاليًا في أكثر من 30 سوقًا بما في ذلك المغرب، ونيجيريا وكينيا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هاتفها الجديد «يحمل كاميرتين أماميتين منبثقتين من جسم الهاتف، مع خاصية الاكتشاف التلقائي للسقوط لحماية الكاميرات. كاميرا بدقة 32 ميجابكسل + كاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل».

وأضاف: «يأتي إطلاقنا لهاتفي S1 وV17 Pro الذكيين في السوق المصري، انطلاقا من تطلعنا للتوسع في محفظتنا المتنوعة من المنتجات بما يتيح للمستهلك المصري المزيد من الخيارات لاختيار ما يناسبه والاستمتاع بتجربة استثنائية من خلال ما تقدمه Vivo من هواتف ذكية، وفي إطار خطتنا التوسعية أيضاً، نهدف إلى التوسع في أكثر من 50 سوقًا حول العالم بحلول عام 2020 إن شركة Vivo لاعب حقيقي ومؤثر في السوق العالمي ولهذا فإننا فخورون بتواجدنا في السوق المصري لتلبية احتياجات المستهلك المصري».

من جهته قال ديفيد كي، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر،: «يُعد السوق المصري من الأسواق الرئيسية والهامة لنا في المنطقة، حيث تتمتع بتعداد سكاني هائل بالإضافة للفرص المتميزة المتوفرة والمطروحة دائما للعلامات التجارية الجديدة في السوق المصري، وأن الشباب المصري شغوف دائماً بالتقنيات التكنولوجية فائقة الجودة التي يجب أن تتميز بأسعارها الاقتصادية المناسبة».