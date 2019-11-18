شكرا لقرائتكم خبر عن ممارسة الرياضة مفيدة للطفل المصاب بأمراض القلب لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نتائج جديدة ومثية كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة للإطفال اللذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية تحسن صحتهم.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وجد الباحثون أن ممارسة الرياضة للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية، يعزز إلتئام الثقوب فى القلب، وخلال أكبر تجربة على الإطلاق، قال "ديفيد جولدبيرج"، طبيب قلب الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP): "إن القدرة على ممارسة التمارين الرياضية تقلل وفيات الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية ذات البطين الواحد".

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وكان هناك أيضًا تحسن رقمي في استهلاك الأوكسجين بعد ممارسة التمرينات الرياضة لهؤلاء المرضى، وهذه الفوائد تعكس وظيفة الدورة الدموية بشكل أفضل ، ويجب أن ترتبط بصحة الدورة الدموية على المدى الطويل.

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين يولدون مع عيوب القلب البطينية لديهم غرفة ضخ معكوسة في قلوبهم، وقد أدت سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة في الطفولة إلى تحسن كبير في بقاء المرضى الذين يعانون من مرض البطين الواحد.