صحة ورشاقة

ممارسة الرياضة مفيدة للطفل المصاب بأمراض القلب لهذه الأسباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

نتائج جديدة ومثية كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة للإطفال اللذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية تحسن صحتهم.

 

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وجد الباحثون أن ممارسة الرياضة للأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية، يعزز إلتئام الثقوب فى القلب، وخلال أكبر تجربة على الإطلاق، قال "ديفيد جولدبيرج"، طبيب قلب الأطفال في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا (CHOP): "إن القدرة على ممارسة التمارين تقلل وفيات الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية ذات البطين الواحد". 

 

 

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وكان هناك أيضًا تحسن رقمي في استهلاك الأوكسجين بعد ممارسة التمرينات الرياضة لهؤلاء المرضى، وهذه الفوائد تعكس وظيفة الدورة الدموية بشكل أفضل ، ويجب أن ترتبط بصحة الدورة الدموية على المدى الطويل.

 

وأضاف الباحثون أن المرضى الذين يولدون مع عيوب القلب البطينية لديهم غرفة ضخ معكوسة في قلوبهم، وقد أدت سلسلة من العمليات الجراحية المعقدة في الطفولة إلى تحسن كبير في بقاء المرضى الذين يعانون من مرض البطين الواحد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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