شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يعثرون على فيروس جديد فى جسم الإنسان يتغذى على البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف الباحثون فيروسا جديدا فى جسم الإنسان، حيث تم العثور عليه عبر فحص الدم وعدد من السوائل الأخرى فى جسم الإنسان.

ووفقا للعلماء، ينتمى هذا النوع من الفيروسات إلى فئة البكتيريا (أي أنهم يتغذون على البكتيريا)، وعلى وجه الخصوص بكتيريا العصيات القولونية " Escherichia coli".

ووفقا لصحيفة " Phys.org"، فإن هذا النوع من البكتيريا موجود فى أمعاء جميع البشر تقريبا، وأنها ليس خطيرة بل على العكس، فهى تمنع نمو البكتيريا المسببة للأمراض وتنتج فيتامين "K". ولكن فى حال أصبح عددها كبير فى جسم الإنسان فإنها تسبب الأمراض.

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وأشار العلماء إلى أن الفيروس المكتشف الجديد يعمل عملا متناقضا، فمن ناحية يقضى على البكتيريا، ومن ناحية أخرى يجعلها أقوى فى الوقت نفسه، حيث ينقل الفيروس للبكتيريا جينا خاصيا يجعلها مقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت الصحيفة أن الفيروس الذى تم العثور عليه هو فيروس شائع جدا، كما أنواع الفيروسات الأخرى التى تتغذى على البكتيريا، حيث وجد العلماء هذا الفيروس لدى شخص من كل سبعة أشخاص.