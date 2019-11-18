شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة: الكيتو "دايت" قد يساعد فى محاربة الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يساعد النظام الغذائي الكيتونى الذى يسمى " كيتو دايت"، والذي يتضمن اللحوم والأسماك والدواجن والخضروات غير النشوية، في مكافحة فيروس الإنفلونزا.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة" Science Immunology " إن هذا النظام الغذائي ينشط مجموعة فرعية من الخلايا التائية في الرئتين غير المرتبطة سابقًا باستجابة الجهاز المناعي للأنفلونزا، مما يعزز إنتاج المخاط من خلايا مجرى الهواء التي يمكن أن تحبس الفيروس بشكل فعال".

وأوضح الباحثون بأن هذا الاكتشاف غير متوقع تمامًا، ووجدوا أن الفئران التي تغذت على نظام غذائي الكيتون كانت أكثر قدرة على مكافحة فيروس الانفلونزا من الفئران التي تلقت الأغذية الغنية بالكربوهيدرات.

على وجه التحديد، وجد الباحثون أن النظام الغذائي الكيتو تسبب في إطلاق خلايا جاما دلتا تي، وخلايا الجهاز المناعي التي تنتج المخاط في بطانات الخلايا في الرئة، في حين أن النظام الغذائي العالي الكربوهيدرات لم يفعل ذلك.

"تُظهر هذه الدراسة أن الطريقة التي يحرق بها الجسم الدهون لإنتاج أجسام الكيتو من الطعام الذي نتناوله يمكن أن تغذي جهاز المناعة لمكافحة عدوى الإنفلونزا".

ما هو نظام الكيتو؟يعرف نظام الكيتو الغذائي بأنه نظام يحتوى على كميات منخفضة من الكربوهيدرات بينما يحتوي على نسبة عالية من الدهون، وباتباع خطة النظام الغذائى هذا، يجبر الجسم على الدخول في حالة استقلابية تُعرف باسم الكيتوزية، والتي تجوع الجسم للكربوهيدرات ولكن ليس السعرات الحرارية.

يتم تجنب الكربوهيدرات في نظام الكيتو الغذائي لأنها تتسبب في إنتاج الجلوكوزبالجسم، والذي يستخدم كطاقة أكثر من الدهون، وبالتالي فإن نظام كيتو يؤدي إلى فقدان الوزن لأنها تجعل الجسم يحرق الدهون كمصدر للطاقة الأساسي.

في النظام الغذائي يمكن تناول الطعام التالى :

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اللحوم.

الخضر الورقية ومعظم الخضروات.

منتجات الألبان كاملة الدسم.

المكسرات والبذور.

الأفوكادو والتوت.

الدهون، مثل زيت جوز الهند.

ويمنع تناول التالى:

الحبوب، بما في ذلك الأرز والقمح.

السكر، مثل العسل .

معظم الفاكهة

البطاطا البيضاء أو الحلوة.