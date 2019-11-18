شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يطورون حقنة تطعيم تحمى من حساسية الفول السودانى لعدة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق من العلماء الأمريكيون فى تطوير حقنة لتطعيم المرضى الذين يعانون من حساسية الفول السودانى، ويقتربون نحو خطوة واحدة للحماية من الأثار الجانبية المحتملة.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جرب العلماء في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا الحقن التجريبية على 20 مريضًا، وما يقرب من ثلاثة أرباع المتطوعين الذين تلقوا التطعيم "etokimab" يمكنهم تناول كمية من الجوز بأكمله بعد أسبوعين، وبعد ستة أسابيع، يستطيع أكثر من نصف المرضى تناول نفس الكمية دون التعرض لرد فعل يهدد حياتهم.

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وتضاعفت حساسية الفول السوداني بين الأطفال ثلاثة أضعاف منذ عام 1997 ، مع وجود حالة واحدة من بين كل 100 شخص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وردود الفعل لحساسية الفول السودانى عادة ما تسبب أعراضا مثل العطس والتهاب العينين وحساسية تشبه خلايا النحل، وفي حالات نادرة ، يمكن أن تؤدي إلى حساسية مفرطة، وهذا يمكن أن يكون قاتلا ، مع أعراض بما في ذلك تورم الحلق ، وصعوبة في التنفس وفقدان الوعي.

وأشار العلماء إلى أن تطعيم "Etokimab" ، الذي لا يزال تجربته، يقدم بصيص أمل للمرضى، حيث أنه لا يوجد حاليا علاج للمشكلة، وتابع الباحثون أن العلاج بالخلايا الجذعية هو خيار الوقاية الوحيد الذي يتم تقديمه للمرضى - من خلال التجارب السريرية لكنه غير متوفر حتى الآن.