أشياء لا تتناولها على معدة فارغة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ما هو أول شيء تأكله أو تشربه على الريق في الصباح؟ هل تبدأ بالقهوة أو الشاي؟ هناك 5 أشياء لا يفضل أن تتناولها على معدة فارغة لأنها تزيد مستويات الحمض في المعدة وتسبب مشاكل تتجاوز الجهاز الهضمي أحياناً، إليك ما تحتاج معرفته عنها:



الأدوية. يوصي الأطباء بتناول بعض الأدوية مع الطعام أو بعده، وفي مرات قليلة قبل الأكل. بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية تعكر صفو التوازن الحمضي ما يسبب القرحة إذا تم تناولها على معدة فارغة. كذلك تزيد البيئة الحامضة من سرعة امتصاص المضادات الحيوية، ما يقلل فاعليتها.

القهوة. قهوة الصباح عامل على تحفيز اليقظة بالنسبة للكثيرين. لكن ينصح بألا تكون القهوة أول ما تشربه أو تأكله على الريق. إلى جانب تأثير القهوة على الحموضة يمكن أيضاً أن تسبب اختلالات هرمونية تسبب القلق والتوتر عند تناولها على معدة فارغة.

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الشاي. مثل القهوة يزيد الشاي مستويات الحمض في المعدة، ما يزيد الإحساس بالحرقة، وقد يسبب قرحة المعدة.

الطعام الحار. لا تبدأ يومك بتوابل حارة أو الفلفل الحريف، لأنه يهيج بطانة المعدة، ما يزيد الحموضة ويسبب التشنجات.

المشروبات الغازية. ترفع هذه المشروبات مستويات الحمض في المعدة كثيراً، وتهيج بطانة الأمعاء إذا تم تناولها على معدة فارغة، وقد تسبب الغثيان والتشنجات.