صحة ورشاقة

أشياء لا تتناولها على معدة فارغة

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشياء لا تتناولها على معدة فارغة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

ما هو أول شيء تأكله أو تشربه على الريق في الصباح؟ هل تبدأ بالقهوة أو الشاي؟ هناك 5 أشياء لا يفضل أن تتناولها على معدة فارغة لأنها تزيد مستويات الحمض في المعدة وتسبب مشاكل تتجاوز الجهاز الهضمي أحياناً، إليك ما تحتاج معرفته عنها:

 

الأدوية. يوصي الأطباء بتناول بعض الأدوية مع الطعام أو بعده، وفي مرات قليلة قبل الأكل. بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية تعكر صفو التوازن الحمضي ما يسبب القرحة إذا تم تناولها على معدة فارغة. كذلك تزيد البيئة الحامضة من سرعة امتصاص المضادات الحيوية، ما يقلل فاعليتها.

 

القهوة. قهوة الصباح عامل على تحفيز اليقظة بالنسبة للكثيرين. لكن ينصح بألا تكون القهوة أول ما تشربه أو تأكله على الريق. إلى جانب تأثير القهوة على الحموضة يمكن أيضاً أن تسبب اختلالات هرمونية تسبب القلق والتوتر عند تناولها على معدة فارغة.

Advertisements

 

الشاي. مثل القهوة يزيد الشاي مستويات الحمض في المعدة، ما يزيد الإحساس بالحرقة، وقد يسبب قرحة المعدة.

 

الطعام الحار. لا تبدأ يومك بتوابل حارة أو الفلفل الحريف، لأنه يهيج بطانة المعدة، ما يزيد الحموضة ويسبب التشنجات.

 

المشروبات الغازية. ترفع هذه المشروبات مستويات الحمض في المعدة كثيراً، وتهيج بطانة الأمعاء إذا تم تناولها على معدة فارغة، وقد تسبب الغثيان والتشنجات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشياء لا تتناولها على معدة فارغة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا